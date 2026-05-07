歐聯｜受惠手球規例豁免條款 尼維斯手球沒判12碼

拜仁慕尼黑於歐聯4強次回合，以1：1賽和巴黎聖日耳門，兩回合計以5：6落敗出局。今場其中一個爭議判決，是域天拿禁區內解圍省中隊友祖奧尼維斯的手，但球證沒判12碼。賽後拜仁主帥高柏尼批評球證判決，但這次手球沒12碼是因為球例一條條款而豁免。

拜仁球員向球證投訴。美聯社

高柏尼炮轟球證判決。法新社

域天拿解圍省中尼維斯的手。影片截圖

高柏尼炮轟：用常識想想吧

高柏尼賽後表示：「我們必須審視兩場比賽中，球證的某些判決，這從來不是藉口，但確實有影響。手臂明明舉在空中，但因為是被隊友省中就不判12碼。用常識想想吧，這是荒謬的。最終就是一球之差的比賽。」

事緣次回合上半場31分鐘，PSG的域天拿在自己禁區內大腳解圍，省中隊友祖奧尼維斯的手；當時尼維斯的手沒有收在軀龫內。拜仁的職球員與主場球迷隨即投訴對手犯手球，應判12碼；球證示意沒有12碼，VAR亦無介入。

隊友解圍省中不構成手球犯規

根據國際足球協會理事會規則列明，手球規則中有一條豁免條款，若球因隊友的解圍而意外地省中球員，無論手臂處於哪個位置，均不構成手球犯規；除非球直接射入對方球門，或該球員隨即射門得分，此情況下判罰直接自由球。《BBC》足球記者Dale Johnson解釋：「當域天拿大腳解圍時，尼維斯怎可能預料到皮球直接省向自己？當然，若屬故意手球則另當別論，但在這個情況下，預計不會判罰12碼。」