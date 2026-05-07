Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜受惠手球規例豁免條款 尼維斯手球沒判12碼

足球世界
更新時間：07:27 2026-05-07 HKT
發佈時間：07:27 2026-05-07 HKT

拜仁慕尼黑於歐聯4強次回合，以1：1賽和巴黎聖日耳門，兩回合計以5：6落敗出局。今場其中一個爭議判決，是域天拿禁區內解圍省中隊友祖奧尼維斯的手，但球證沒判12碼。賽後拜仁主帥高柏尼批評球證判決，但這次手球沒12碼是因為球例一條條款而豁免。

拜仁球員向球證投訴。美聯社
拜仁球員向球證投訴。美聯社
高柏尼炮轟球證判決。法新社
高柏尼炮轟球證判決。法新社
域天拿解圍省中尼維斯的手。影片截圖
域天拿解圍省中尼維斯的手。影片截圖

高柏尼炮轟：用常識想想吧

高柏尼賽後表示：「我們必須審視兩場比賽中，球證的某些判決，這從來不是藉口，但確實有影響。手臂明明舉在空中，但因為是被隊友省中就不判12碼。用常識想想吧，這是荒謬的。最終就是一球之差的比賽。」

事緣次回合上半場31分鐘，PSG的域天拿在自己禁區內大腳解圍，省中隊友祖奧尼維斯的手；當時尼維斯的手沒有收在軀龫內。拜仁的職球員與主場球迷隨即投訴對手犯手球，應判12碼；球證示意沒有12碼，VAR亦無介入。

隊友解圍省中不構成手球犯規

根據國際足球協會理事會規則列明，手球規則中有一條豁免條款，若球因隊友的解圍而意外地省中球員，無論手臂處於哪個位置，均不構成手球犯規；除非球直接射入對方球門，或該球員隨即射門得分，此情況下判罰直接自由球。《BBC》足球記者Dale Johnson解釋：「當域天拿大腳解圍時，尼維斯怎可能預料到皮球直接省向自己？當然，若屬故意手球則另當別論，但在這個情況下，預計不會判罰12碼。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
14小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
15小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
2小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
17小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
16小時前
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
影視圈
14小時前
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
影視圈
12小時前
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
20小時前
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
飲食
17小時前
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT