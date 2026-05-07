足球｜碧基涉嫌言語侮辱球證 遭西班牙足協重罰停賽兩個月

前巴塞隆拿名將碧基因在上周五一場西班牙乙組聯賽後，涉嫌言語侮辱及恐嚇球證，被西班牙足協（RFEF）裁定「破壞體育尊嚴及體面」，重罰禁止參與足球活動兩個月及停賽6場。

39歲的碧基目前是西乙球會FC安道爾（FC Andorra）的班主。事緣安道爾於上周五以0：1不敵阿爾巴塞特，連勝紀錄終結。根據球證報告，碧基在賽後不斷向裁判團隊施壓，更曾對球證德埃拿（Alonso De Ena Wolf）出言恐嚇，要求球證「在護送下離開，以免遭受襲擊」，並指「如果在其他國家你早就被打，但在安道爾我們比較文明」。

碧基在球員時代為巴塞隆拿贏盡錦標。法新社

FC安道爾現時在西乙排第10名。法新社

碧基被西班牙足協禁止參與足球活動兩個月。法新社

球會否認指控

除了碧基個人被罰外，FC安道爾體育總監諾古斯亦因類似言論受到相同處分。球會隨後發表聲明，強烈反駁球證報告內容，指相關指控並非事實，並保留法律追究權利。西班牙足協紀律委員會最終決定，除個人禁賽外，FC安道爾亦被罰款1500歐元，而主場的主席廂房及VIP設施需關閉兩場。委員會更警告，若球會再次違規，將面臨在聯賽榜扣減3分的重罰。

碧基職業生涯功勳顯赫，曾為巴塞隆拿上陣616場，奪得9座西甲及3座歐聯冠軍。他在2018年透過其公司Kosmos收購安道爾，並創立了風靡全球的七人足球賽事「國王聯賽」（Kings League）。