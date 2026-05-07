英超｜曼聯接近達成訓練服贊助協議 博彩公司Betway有望入主卡靈頓

曼聯正與英國博彩公司Betway就訓練服贊助進行深入談判。若協議如期落實，從下個賽季開始，Betway的商標將出現在曼聯球員於卡寧頓基地訓練時所穿著的運動服上。

曼聯與上一任訓練服贊助商、區塊鏈公司Tezos的合約於2025年6月屆滿。據知情人士透露，是次與Betway簽署的多年度協議，每年贊助金額預計超過1800萬英鎊。雖然金額較Tezos時期的2400萬英鎊有所下調，但在當前經濟環境下，這仍將是球壇金額最高的單一品牌訓練服贊助合約之一。

曼聯剛在聯賽擊敗利物浦，重奪歐聯參賽資格。法新社

曼聯自今季初起，訓練球衣就沒有贊助商。法新社

根據新的贊助合約，曼聯每年將可獲得1800萬鎊。法新社

因應博彩廣告禁令 商戶轉向訓練服宣傳

英超球會早前投票通過，將從2026/27球季起禁止博彩公司商標出現在比賽球衣正面。因此，不少博彩品牌開始轉向訓練服及其他商業活動尋求曝光。Betway在英超經驗豐富，曾贊助韋斯咸的比賽球衣，並與曼城、阿仙奴及白禮頓擁有全球夥伴關係。

曼聯管理層在過去一年對贊助品牌選擇極為審慎，曾先後與包括坦桑尼亞官員在內的多方洽談，但最終因價值及品牌契合度等問題未有定案。隨著曼聯確認獲得歐聯參賽資格，球會高層相信這將進一步推動商業談判的溢價空間。

同步洽談球衣袖章贊助

除了訓練服外，曼聯目前與DXC的球衣袖章贊助條款亦將於今夏到期。球會正透過市場營銷機構Two Circles協助，積極與多家品牌接觸，尋找最佳的袖章贊助協議，預期在新賽季開始前會有最終決定。