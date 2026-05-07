Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯接近達成訓練服贊助協議 博彩公司Betway有望入主卡靈頓

足球世界
更新時間：06:21 2026-05-07 HKT
發佈時間：06:21 2026-05-07 HKT

曼聯正與英國博彩公司Betway就訓練服贊助進行深入談判。若協議如期落實，從下個賽季開始，Betway的商標將出現在曼聯球員於卡寧頓基地訓練時所穿著的運動服上。

曼聯與上一任訓練服贊助商、區塊鏈公司Tezos的合約於2025年6月屆滿。據知情人士透露，是次與Betway簽署的多年度協議，每年贊助金額預計超過1800萬英鎊。雖然金額較Tezos時期的2400萬英鎊有所下調，但在當前經濟環境下，這仍將是球壇金額最高的單一品牌訓練服贊助合約之一。

曼聯剛在聯賽擊敗利物浦，重奪歐聯參賽資格。法新社
曼聯剛在聯賽擊敗利物浦，重奪歐聯參賽資格。法新社
曼聯自今季初起，訓練球衣就沒有贊助商。法新社
曼聯自今季初起，訓練球衣就沒有贊助商。法新社
根據新的贊助合約，曼聯每年將可獲得1800萬鎊。法新社
根據新的贊助合約，曼聯每年將可獲得1800萬鎊。法新社

因應博彩廣告禁令 商戶轉向訓練服宣傳

英超球會早前投票通過，將從2026/27球季起禁止博彩公司商標出現在比賽球衣正面。因此，不少博彩品牌開始轉向訓練服及其他商業活動尋求曝光。Betway在英超經驗豐富，曾贊助韋斯咸的比賽球衣，並與曼城、阿仙奴及白禮頓擁有全球夥伴關係。

曼聯管理層在過去一年對贊助品牌選擇極為審慎，曾先後與包括坦桑尼亞官員在內的多方洽談，但最終因價值及品牌契合度等問題未有定案。隨著曼聯確認獲得歐聯參賽資格，球會高層相信這將進一步推動商業談判的溢價空間。

同步洽談球衣袖章贊助

除了訓練服外，曼聯目前與DXC的球衣袖章贊助條款亦將於今夏到期。球會正透過市場營銷機構Two Circles協助，積極與多家品牌接觸，尋找最佳的袖章贊助協議，預期在新賽季開始前會有最終決定。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
長者搭深圳地鐵有新規例？免費乘車需出示指定證件 網民︰個個站都睇得好緊
旅遊
14小時前
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
18歲少女涉誘騙4網友到元朗荒郊劫財 2男女被逼自慰舔陰 少女與六旬的士司機否認搶劫4罪受審
社會
15小時前
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
富豪3000萬Full Pay誤買半山極凶宅 難用「經紀隱瞞」為由踢契 大律師教3招自保
樓市動向
2小時前
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
內地年輕人掀「毛坯房」熱潮 90後醫生只花1萬裝修 水泥牆變天然畫板
家居裝修
17小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
17小時前
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
常盤貴子、仲間由紀惠「零P圖」近照曝光 網民：優雅老去 兩位日劇女神老公皆曾傳出軌
影視圈
14小時前
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
85歲何守信面色紅潤現身 一頭銀髮出鏡依然精靈 昔日亞視一哥同框更顯蒼老疲態畢露
影視圈
12小時前
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
20小時前
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
大快活長者加碼優惠！母親節起一連7日 憑咭歎餐即減$6 附快活關愛長者咭申請方法
飲食
17小時前
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
港漂分析老港人VS新港人5大差異「一眼看出分別！」 1特徵惹網民熱議：地鐵閘門是「檢測器」？
生活百科
2026-05-05 16:15 HKT