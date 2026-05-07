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英超｜青年足總盃決賽上演曼市打吡 曼城堅持於青訓球場舉行引發爭議

足球世界
更新時間：06:02 2026-05-07 HKT
發佈時間：06:02 2026-05-07 HKT

曼城與曼聯將於青年足總盃決賽狹路相逢，惟主辦方曼城堅持將賽事安排在僅能容納7000人的Joie Stadium舉行，並拒絕了曼聯提出移師奧脱福球場的建議，此舉引發球迷組織及相關人士的強烈不滿。

傳統上，青年足總盃決賽通常在主隊的一隊主場舉行。由於今次是罕見的「曼徹斯特打吡」，外界原本預期賽事會在能容納5萬人以上的伊蒂哈德球場上演。據知情人士透露，曼城以主場看台工程及賽程緊密為由，聲稱無法開放伊蒂哈德球場；曼城一隊分別於5月9日及13日，主場迎戰賓福特及水晶宮。

曼城為青年足總盃的決賽常客。法新社
曼城為青年足總盃的決賽常客。法新社
加拿祖在2022年青年足總盃決賽梅開二度。法新社
加拿祖在2022年青年足總盃決賽梅開二度。法新社
明奈為曼聯上次奪青年足總盃決賽成員之一。法新社
明奈為曼聯上次奪青年足總盃決賽成員之一。法新社

拒移師奧脱福 曼迷怒轟「恥辱」

曼聯曾提議將決賽改往奧脱福球場舉行，但遭到曼城拒絕。曼聯支持者信託基金與球迷論壇發表聯合聲明，直斥賽事選址 Joie Stadium是「恥辱」。聲明指出：「上一次曼聯進入決賽時，奧脱福吸引了6.7萬名球迷入場。現在讓這場大戰在如此狹小的場地舉行，不僅令球迷失望，更是剝奪了年輕球員在職業生涯重要時刻大顯身手的機會。」

在2022 年，曼聯憑明奈及加拿祖等新星助陣，在奧脱福球場創下了67,492人的青年盃決賽入場紀錄。至於今屆，這場備受關注的決賽定於英國時間5 月14日晚上7時舉行。

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