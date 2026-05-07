歐聯｜巴黎聖日耳門淘汰拜仁慕尼黑 決賽硬撼阿仙奴爭取衛冕

衛冕的巴黎聖日耳門將與阿仙奴合演今屆歐聯決賽！PSG今晨於4強次回合作客拜仁慕尼黑，被逼和1：1，仍憑首回合的優勢、總比數以6：5淘汰對手。

拜仁慕尼黑向球證投訴。美聯社

卡尼下半場補時為拜仁扳平。美聯社

PSG連續兩屆殺入歐聯決賽。美聯社

PSG力爭歐聯決賽。美聯社

兩軍首回合踢出經典，合轟9球創下紀錄。領先5：4的PSG開賽3分鐘便製造出首個機會，基華拉斯基利亞一路突破後於左路傳中，奧士文尼丹比利於中路第一時間起左腳射入。此時總比數落後4：6的拜仁，努力嘗試扭轉局面，但哈利卡尼大部分時間受到嚴密看管，攻勢屢屢受阻。

域天拿解圍省中隊友手

上半場31分鐘，PSG的域天拿在己方禁區內大腳解圍，省中隊友祖奧尼維斯的手。拜仁職球員與主場球迷隨即投訴對手犯手球，應判12碼；球證示意沒有12碼，VAR亦無介入。根據球例，手球規則中一條豁免條款，「由同一球隊的隊友踢出後，擊中球員的手或手臂」，則不構成手球；除非球直接射入對方球門，或該球員隨即射門得分，此情況下判罰直接自由球。因此這次並沒有判12碼。

卡尼94分鐘扳平為時已晚

半場落後0：1的拜仁，最終於下半場補時4分鐘，憑卡尼接應艾方素戴維斯的傳送，起左腳射上解入網扳平1：1，但為時已晚。PSG最終以總比數6：5淘汰拜仁慕尼黑，連續兩季殺入歐聯決賽。去屆他們於決賽，以5：0大勝國際米蘭，贏得隊史首個歐聯決賽。今屆PSG將與阿仙奴，於5月30日會師決賽，爭取衛冕。