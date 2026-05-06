Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國磨合近2年仍未成功 惟分組賽程有利出線無難度

足球世界
更新時間：18:08 2026-05-06 HKT
發佈時間：18:08 2026-05-06 HKT

主辦國之一美國為了備戰今屆世界盃，前年9月聘請名帥普捷天奴接手，可是經過2年磨合仍未成功，表現反覆不定，對強隊欠對抗能力。然而該隊在去年友賽擊敗過分組對手巴拉圭及澳洲，加上隊內有基斯甸普列錫等多位於五大聯賽效力的球員，今屆難走得遠，但晉級應無問題。

美國足球國家隊。美聯社
美國足球國家隊。美聯社

普捷天奴接手後成績反覆

美國於2022年開始走向低迷，逐在24年9月聘請普捷天奴接手，成為奇連士文後首位外籍教頭。他上任後帶隊踢了24場，取得13勝1和9負的成績，54%勝率不算差，但陣上表現反覆，面對較有實力的球隊輸多贏少，包括近2輪友賽以2:5不敵比利時和0:2負葡萄牙，上年美洲金盃決賽亦以1:2輸給死敵墨西哥。

贏過澳洲、巴拉圭有心理優勢

幸好他們在今屆世盃被編入D組，同組對手土耳其、澳洲和巴拉圭的實力不算太強，更重要是去年友賽美國正好擊敗後兩隊，有心理優勢輔助下，晉級阻力低。而美國隊中的常規成員中，有13人於歐洲五大聯賽效力，雖然基斯甸普列錫、韋斯頓麥堅尼、添莫非韋亞和基奧雲尼雷拿等，近年欠缺明顯進步，但眾人正值當打之年，應可如上屆般躋身16強，要再走遠就要視乎對手誰屬。

美國世界盃D組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手
13-06 早上9:00 巴拉圭
19-06     深夜3:00 澳洲
26-06 早上10:00 土耳其

 

基斯李察士
位置：中堅
出生日期：28-03-2000
效力球會：水晶宮
國際賽上陣/入球：36場/3球

美國守將基斯李察士。法新社
美國守將基斯李察士。法新社

韋斯頓麥堅尼
位置：中場
出生日期：28-08-1998
效力球會：祖雲達斯
國際賽上陣/入球：64場/12球

美國中場韋斯頓麥堅尼。路透社
美國中場韋斯頓麥堅尼。路透社

基斯甸普列錫
位置：翼鋒/前鋒
出生日期：18-09-1998
效力球會：AC米蘭
國際賽上陣/入球：84場/32球

美國鋒將基斯甸普列錫。法新社
美國鋒將基斯甸普列錫。法新社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
01:29
81歲李家鼎7位數身家被榨乾！怒轟李泳漢為錢瞞施明死訊10日正X街：所有嘢交畀細仔
影視圈
6小時前
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
01:04
瑪琉岩瀑布｜16歲女玩高空鞦韆撞岩亡 消息：家屬與景區達成和解
即時中國
3小時前
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
00:34
高市早苗澳洲「下跪」 內媒狠批：對白人卑躬屈膝 拒向亞洲死難者懺悔
即時國際
5小時前
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
「扮嘢王」羅浩楷罕現身激動落淚  靚爆賢妻陪伴在則照顧輪椅夫  跟TVB舊友飲茶精神翼翼
影視圈
9小時前
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
惠康超市只限一天全場88折！滿額即享 糧油/日用品/零食 1產品額外85折
飲食
2026-05-05 16:51 HKT
00:40
秀茂坪寶達邨兩男女倒斃單位內 消防破門揭發
突發
1小時前
四川瑪琉岩瀑布風景區鞦韆斷纜，女子直墮懸崖。
01:04
瑪琉岩瀑布｜女子玩懸崖鞦韆意外墜亡 出發前狂喊安全繩「沒綁緊」
即時中國
21小時前
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
全新六合彩攪珠機登場！「財光馬蹄鐵」造型告別經典圓環 高手解構看不到的特色：1神秘功能絕不會用｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
薛永康被控兩項非禮罪受審。黃巧兒攝
男護士涉捉16歲女病人手摸陰莖 事主指被告露械「望住我」十數秒 事後稱：希望無嚇親你
社會
4小時前
星島申訴王 | 女友肯AA制爆房 300元男友都嫌貴 寧花1000元買玩具 女友訴苦再遭網暴
星島申訴王 | 男友$1000買爆旋陀螺拒夾$300開房 女友心碎訴苦竟遭網暴
申訴熱話
5小時前