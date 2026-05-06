美國磨合近2年仍未成功 惟分組賽程有利出線無難度

主辦國之一美國為了備戰今屆世界盃，前年9月聘請名帥普捷天奴接手，可是經過2年磨合仍未成功，表現反覆不定，對強隊欠對抗能力。然而該隊在去年友賽擊敗過分組對手巴拉圭及澳洲，加上隊內有基斯甸普列錫等多位於五大聯賽效力的球員，今屆難走得遠，但晉級應無問題。

美國足球國家隊。美聯社

普捷天奴接手後成績反覆

美國於2022年開始走向低迷，逐在24年9月聘請普捷天奴接手，成為奇連士文後首位外籍教頭。他上任後帶隊踢了24場，取得13勝1和9負的成績，54%勝率不算差，但陣上表現反覆，面對較有實力的球隊輸多贏少，包括近2輪友賽以2:5不敵比利時和0:2負葡萄牙，上年美洲金盃決賽亦以1:2輸給死敵墨西哥。

贏過澳洲、巴拉圭有心理優勢

幸好他們在今屆世盃被編入D組，同組對手土耳其、澳洲和巴拉圭的實力不算太強，更重要是去年友賽美國正好擊敗後兩隊，有心理優勢輔助下，晉級阻力低。而美國隊中的常規成員中，有13人於歐洲五大聯賽效力，雖然基斯甸普列錫、韋斯頓麥堅尼、添莫非韋亞和基奧雲尼雷拿等，近年欠缺明顯進步，但眾人正值當打之年，應可如上屆般躋身16強，要再走遠就要視乎對手誰屬。

美國世界盃D組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手 13-06 早上9:00 巴拉圭 19-06 深夜3:00 澳洲 26-06 早上10:00 土耳其

基斯李察士

位置：中堅

出生日期：28-03-2000

效力球會：水晶宮

國際賽上陣/入球：36場/3球

美國守將基斯李察士。法新社

韋斯頓麥堅尼

位置：中場

出生日期：28-08-1998

效力球會：祖雲達斯

國際賽上陣/入球：64場/12球

美國中場韋斯頓麥堅尼。路透社

基斯甸普列錫

位置：翼鋒/前鋒

出生日期：18-09-1998

效力球會：AC米蘭

國際賽上陣/入球：84場/32球

美國鋒將基斯甸普列錫。法新社