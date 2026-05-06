巴甲│尼馬掌摑羅賓奴兒子 立即道歉後果仍嚴重 傳巴西不會徵召踢世盃

巴西鋒將尼馬近日隨效力球會山度士訓練時，與前巴西國腳羅賓奴兒子、隊友小羅賓奴發生爭拗，出手掌摑後者。小羅賓奴隨後證實事件，並指尼馬已立即道歉，自己亦已接受。不過尼馬認錯也好，後果仍然嚴重，據報巴西國家隊本身都無意徵召他出戰今夏美加墨世界盃，掌摑事件發生後機會更渺茫。

巴西鋒將尼馬近日隨效力球會山度士訓練時被控出手掌摑隊友小羅賓奴。法新社

尼馬操練中掌摑羅賓奴兒子

尼馬與前巴西國腳羅賓奴份屬老友，後者的18歲兒子目前正效力山度士，與尼馬為隊友，並視後者為偶像。然而在近日的操練中，小羅賓奴帶波推過尼馬，這名34歲中場認為此舉不尊重他，逐與小羅賓奴爭執，期間更出手掌摑。尼馬事後立即向父子兩人道歉，但他倆怒火中燒，小羅賓奴更向山度士提出解約要求，認為球付會沒有保護他。

尼馬與小羅賓奴已和好。社交平台X影片截圖

小羅賓奴已接受尼馬道歉

然而小羅賓奴冷靜後，表示已接受尼馬道歉：「這事件讓我很難過，因為他是我從小到大的偶像。他當時立即道歉，意識到自己做得過火，向我幾次道歉，我已告訴他接受其道歉。這件事有點被放大，儘管這是其錯誤，但他已道歉並承擔責任，像個男人一樣敢於承擔，我和他已談過了，一切都解決了。」他續指事發後自己被怒火掩蓋，所以並不是想離隊。

小羅賓奴已接受尼馬道歉。法新社

事件令巴西國家隊進一步遠離

然而尼馬就算道歉並獲得原諒也好，都要為衝動付出代價。法國《隊報》透露，巴西教練安察洛堤及其團隊，本身已因為尼馬傷病不斷，狀態和表現又起伏不定，無意徵召他出戰世界盃，如今事件更突顯情緒有問題，容易暴露影響球隊和諧，所以更加不會帶他前往美國參加世界盃。

