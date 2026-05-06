巴甲│尼馬掌摑羅賓奴兒子 立即道歉後果仍嚴重 傳巴西不會徵召踢世盃
更新時間：16:19 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:19 2026-05-06 HKT
發佈時間：16:19 2026-05-06 HKT
巴西鋒將尼馬近日隨效力球會山度士訓練時，與前巴西國腳羅賓奴兒子、隊友小羅賓奴發生爭拗，出手掌摑後者。小羅賓奴隨後證實事件，並指尼馬已立即道歉，自己亦已接受。不過尼馬認錯也好，後果仍然嚴重，據報巴西國家隊本身都無意徵召他出戰今夏美加墨世界盃，掌摑事件發生後機會更渺茫。
尼馬操練中掌摑羅賓奴兒子
尼馬與前巴西國腳羅賓奴份屬老友，後者的18歲兒子目前正效力山度士，與尼馬為隊友，並視後者為偶像。然而在近日的操練中，小羅賓奴帶波推過尼馬，這名34歲中場認為此舉不尊重他，逐與小羅賓奴爭執，期間更出手掌摑。尼馬事後立即向父子兩人道歉，但他倆怒火中燒，小羅賓奴更向山度士提出解約要求，認為球付會沒有保護他。
小羅賓奴已接受尼馬道歉
然而小羅賓奴冷靜後，表示已接受尼馬道歉：「這事件讓我很難過，因為他是我從小到大的偶像。他當時立即道歉，意識到自己做得過火，向我幾次道歉，我已告訴他接受其道歉。這件事有點被放大，儘管這是其錯誤，但他已道歉並承擔責任，像個男人一樣敢於承擔，我和他已談過了，一切都解決了。」他續指事發後自己被怒火掩蓋，所以並不是想離隊。
事件令巴西國家隊進一步遠離
然而尼馬就算道歉並獲得原諒也好，都要為衝動付出代價。法國《隊報》透露，巴西教練安察洛堤及其團隊，本身已因為尼馬傷病不斷，狀態和表現又起伏不定，無意徵召他出戰世界盃，如今事件更突顯情緒有問題，容易暴露影響球隊和諧，所以更加不會帶他前往美國參加世界盃。
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