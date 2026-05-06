英超│卡斯米路享受飛鏟多過入波 支持卡域克坐正做曼聯主帥

曼聯中場卡斯米路今季英超累積9個入球，創個人職業生涯單季新高，但他矢言自己是防守中場，理應幫助球隊做掃蕩等粗重工作，這才是其職責，所以享受飛鏟或護空門，多過入波。同時他亦以個人身份發聲，表示支持看守主教練卡域克坐正，大讚後者是真正了解紅魔的人。

曼聯中場卡斯米路今季英超累積9個入球，創個人職業生涯單季新高。美聯社

卡斯米路稱作為防中要先做粗重工作

卡斯米路今季入球數字創生涯新高，英超累積9球，並列為曼聯的3號射手。然而這名34歲老將指作為防守中場，應該以防守為先：「我狀態不錯，不停入球，但我總是說自己是防中，必須做那些粗重工作，那亦是我喜歡做的，也是我最享受的。入球當然美妙，每個人都會喜歡，但抱歉防守端的工作永遠都是第一，要先為球隊帶來平衡，這才是我想被人認可的地方。」

卡斯米路表示享受飛鏟多過入波。法新社

享受飛鏟多過入波

此子續指享受飛鏟多過入波：「一次漂亮的飛鏟，比入球更好。我更享受一次精彩的搶斷，或是白界前救出必入球，對我來說這就是我的入球。」而卡斯米路雖再次確定今夏約滿後會離開紅魔，但他仍以個人立場發聲，認為卡域克值得坐正：「如果讓我發表意見，我認為他是一位值得獲得這個帥位的人。他應該在這位置待上很多年。」

卡斯米路表示支持看守主教練卡域克坐正，大讚是真正了解紅魔的人。路透社

支持真正了解紅魔的卡域克坐正

這合巴西中場解釋卡域克是一個真正了解這家球隊、知道曼聯意味甚麼的人，他有大會主帥的風範和格調，所以支持他長期執教。