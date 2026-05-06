港足｜葉鴻輝補領十大傑青獎座 樂觀面對十字韌帶重創 冀年底重返綠茵場

「十大傑出青年選舉2026」啟動禮今日（6日）舉行，大會特別邀請了2025年得主、港隊傳奇門將「英雄輝」葉鴻輝到場分享並補辦頒獎儀式。這位36歲的門將去年10月為港足出戰亞洲盃外圍賽時遭受右膝前十字韌帶撕裂重創，因而錯過上屆頒獎禮。目前正積極康復的他展現出樂觀正面的態度，笑言現時正「專心復健」，並期望最快於今年年底重返球場，再次為港足及球會把關。

葉鴻輝在2025年10月代表香港出戰亞洲盃第3圈外圍賽對戰孟加拉時勇戰受傷，末段退下火線，其後證實右膝前十字韌帶撕裂。他今日現身傑青活動，親手接過遲來的「2025年十大傑青」獎座。回憶起受傷初期的心情，阿輝坦言：「受傷初期確實需要時間消化，感到非常不開心。但消化過後，就知道必須正面面對。這次雖然是重創，但我很快就調整心態，專心做復健，希望盡快回到球場見大家。」

傷患期成「不幸中之大幸」 爭取年底復出

面對漫長的康復期，阿輝笑言現在的生活重點是「專心復健」，維持肌肉力量。他更樂觀地表示，這次受傷是「不幸中之大幸」，讓他有更多時間陪伴家人：「以前比賽日基本上只會集中精神在賽事上，不會理會其他事；現在反而多了時間和家人相處，這也是一種得著。」被問及何時能重返綠茵場，他透露目標是今年年底復出。

對於大會及外界冠以「傳奇門將」的稱號，阿輝保持一貫的謙遜：「其實有很多前輩的能力和表現都非常好，不需要太過集中將這個名銜交給我，我只是做回自己應該做的事。」他表示，獲得傑青是對其職業生涯及付出的一大肯定，亦證明了運動員的努力是會被外界看見的。

化身「第12人」撐港足 點名讚保羅、葉嘉宇

雖然暫時未能為港隊披甲，但阿輝強調自己會化身「第12人」，繼續力撐港足：「無論我身在香港可以入場，還是之前去其他地方做手術只能看直播，我都會一路支持香港隊。」至於今屆香港足球明星選舉的「最佳門將」心水，他點名讚賞東區的保羅以及標準流浪的葉嘉宇：「這兩位球員今年的表現頗為突出，我覺得他們絕對值得拿今年的最佳門將。」

著眼未來 冀以教練身分傳承「堅持」精神

談及未來的目標，阿輝表示即使將來退役，也會專注於教練工作，特別是青年軍的培訓。他認為足球不僅是技術，更能改變年輕人的紀律與態度：「我教過不少本身紀律不太好的小朋友，但加入球隊後，為了能繼續踢球，他們會主動改善在學校的表現。」

他寄語年輕一代，在追夢路上最重要的是「堅持」：「追夢過程一定會有挫折，很多人遇到一點困難就放棄。但當你跨過後回頭看，這只是人生中很渺小的經歷。堅持到最後，才能成為成功的人。」阿輝期望能繼續發揮傑青的影響力，培育更多優秀的年輕球員，為香港足球的未來出一分力。