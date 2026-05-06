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英超│卡斯米路稱要昂首離開曼聯 談被艾摩廉棄用到搶回正選 「這是我生涯最重要勝利」

足球世界
更新時間：13:21 2026-05-06 HKT
發佈時間：13:21 2026-05-06 HKT

曼聯中場卡斯米路(Casemiro)近日接受英國媒體《TNT體育》的深度專訪，動情地談及在曼聯的最後時光，表示自己想堂堂正正，在最高處昂首離開紅魔，並指這是深思熟慮的決定，不會改變。同時他亦回憶起被前任教頭魯賓艾摩廉質疑欠缺強度被棄用，到最後用表現搶回正選的經歷，直言向後者打臉是其「職業生涯最重要勝利之一」。

卡斯米路表示自己想堂堂正正，在最高處昂首離開紅魔。法新社
卡斯米路表示自己想堂堂正正，在最高處昂首離開紅魔。法新社

球迷呼籲留隊 根夏曾指「有轉機」

卡斯米路接受《TNT體育》的巴西記者Fred深度專訪，提到自己即將離開曼聯，流露出不捨的情感。此子於季尾越踢越好，英超累積入9球是球隊重返歐聯的功臣之一，不少球迷呼籲他改變季尾離隊的決定，其紅魔及巴西雙料隊友馬菲奧斯根夏近日更爆料稱「未到最後都不知道情況」，以為事件可能有轉機，但此子受訪時直接封後門。

卡斯米路稱不會改變離開曼聯的決定。美聯社
卡斯米路稱不會改變離開曼聯的決定。美聯社

卡斯米路稱不會改變決定

他表示離隊的決定不會改變：「我已經到了這個年紀，認為是時候了。這是一個深思熟慮的決定，不是一時衝動。我在季初已經決定好，只是後者來宣布，我一早已和家人反覆思量了。」卡斯米路還指自己想昂首離開：「終點越來越近，尤其最後一場主場比賽臨近，心裡開始有不捨，但不是悲傷，而是幸福。現時正在發生的事，球隊在今季的收尾方式，我想堂堂正正地走出去，想在高處離開，以最高水平、最好的方式離開。」

滿意打臉艾摩廉 指是生涯重要勝利

同時Fred亦重提魯賓艾摩廉最初接手曼聯時，曾指卡斯米路欠缺強度，最初長居後備無出場機會，到最後以表現打動艾摩廉重回正選，重新成為中場核心。卡斯米路稱打臉艾摩廉時其生涯最重要勝利之一：「有一位教練公開不依賴你，你就要讓他自己打自己的臉。我本可以不管，低頭認輸，因為我都有不少冠軍在手，但我一直想為這家球會踢波，就要證明我有能力，向球迷證明我是與這家球會匹配的球員，展現自己的價值。我成功翻盤，令這位曾經不指望我的教練改變看法，他甚至在操練和比賽中親口說出自己的看法已經變了，這無疑是我職業生涯中最重大的成就之一。」

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