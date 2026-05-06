歐聯│馬體會師徙遺憾 施蒙尼、基沙文與冠軍無緣

馬德里體育會在歐聯準決賽被阿仙奴淘汰出局，教練施蒙尼(Diego Simeone)和鋒將基沙文(Antoine Griezmann)最失落。前者帶領馬體會15年，始終與歐聯錦標無緣；其愛將基沙文13次衝擊歐聯冠軍同樣未竟全功，他今夏將離隊登錄美職加盟奧蘭多城，預計不會重返歐洲球壇，歐聯無冠勢成為其職業生涯最大遺憾。

基沙文13次衝擊歐聯冠軍卻無緣。美聯社

施蒙尼兩入歐聯決賽未能捧盃

施蒙尼由2011年12月接掌馬體會，至今已15年，期間曾在巴塞隆拿和皇家馬德里的壟斷下兩奪西甲冠軍，亦曾贏過西班牙盃、西班牙超級盃、歐霸和歐洲超級盃，獨欠歐聯寶座。他在2013至14和15至16球季兩度領軍躋身決賽，兩次都不敵皇馬屈局亞軍，如今時隔9年再入準決賽，球隊早已策略性棄西甲全力衝擊盃賽，可是最終未能越過阿仙奴這一關。

施蒙尼兩入歐聯決賽未能捧盃。美聯社

讚球隊已出盡全力

這名阿根廷籍教頭對未能晉級決賽沒有耿耿於懷：「我感到平靜，球隊已經付出自己擁有的一切。我們走到一個沒人想像到的位置，本系列賽與一支擁有驚人實力的球隊競爭，用盡自己的武器，所以要接受所處的位置。我們競爭了，走到不容易達到的位置，只是遺憾沒有贏得任何東西。」

基沙文13次衝擊歐聯都失敗

而施蒙尼的愛將基沙文，生涯第13次衝擊大耳朵盃失敗。他歷來曾代表皇家蘇斯達、巴塞隆拿和馬體會出戰歐聯，最接近冠軍的一次是2015至16球季，當時馬體會與皇馬會師決賽，他在法定時間射失12碼，令兩隊於90分鐘和加時賽和1:1，12碼大戰射輸僅得亞軍。由於35歲的他已和美職奧蘭多城簽約，完成球季後就會加盟，以其年齡預計不會重返歐洲球壇，帶著無緣歐聯冠軍的遺憾離開。