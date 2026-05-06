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歐聯│阿仙奴靠防守入決賽 與20年前情況相似 拉耶9次零封對標列文

足球世界
更新時間：12:20 2026-05-06 HKT
發佈時間：12:20 2026-05-06 HKT

阿仙奴相隔20年再入歐聯決賽，門將大衛拉耶(David Raya)是功臣之一。這名西班牙門將在周二歐聯4強次回合主場對馬德里體育會時再次力保不失，今季歐聯9次零封，特別是6場淘汰賽只失2球成最強後盾。他們在2005至06球季同樣靠防守入歐聯決賽，該屆共10次不失球，正選門將列文(Jens Lehmann)8次出場7次零封展現門神風範。

阿仙奴再入歐聯決賽，門將大衛拉耶是功臣之一。路透社
阿仙奴再入歐聯決賽，門將大衛拉耶是功臣之一。路透社
阿仙奴再入歐聯決賽，門將大衛拉耶是功臣之一。路透社
阿仙奴再入歐聯決賽，門將大衛拉耶是功臣之一。路透社

拉耶今季歐聯9次零封

大衛拉耶今場面對馬體會再次力保不失，本季歐聯13次上陣9次零封，其餘4場各失1球，是球隊以不敗姿態躋身決賽的最強後盾。這名30歲西班牙國門今季英超有17次不失球，連同歐聯的9次共26次，讓對手難越雷池半步，但他謙稱：「這不僅僅是我，而是整個團隊的功勞。大家很好地管理比賽，當我們要進攻時，就會放手去搏；當需要放慢節奏時，大家又會做到。以今場為例，對手只有兩次射門中目標，而且都是輕鬆的撲救。這功勞屬於每個人，不僅僅是我和後防4人，是整個球隊。」

阿仙奴20年前同靠防守入決賽，列文8次上陣7零封。美聯社
阿仙奴20年前同靠防守入決賽，列文8次上陣7零封。美聯社

20年前同靠防守入決賽 列文8次上陣7零封

靠防守入決賽，與20年前的方程式一樣。槍手於05至06球季歐聯，由分組賽到準決賽共12場比賽，合共只失2球，有10場保持不失，包括16強到準決賽的6場，主要在淘汰賽出場的正選門將列文，該屆出場8次有7次零封，唯一失球就是決賽，球隊最終以1:2不敵巴塞隆拿未能首奪大耳朵盃，如今終有機會彌補當年的遺憾。

阿仙奴20年前同靠防守入決賽，列文8次上陣7零封。法新社
阿仙奴20年前同靠防守入決賽，列文8次上陣7零封。法新社
阿仙奴20年前同靠防守入決賽，列文8次上陣7零封。美聯社
阿仙奴20年前同靠防守入決賽，列文8次上陣7零封。美聯社

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