歐聯│阿仙奴4日內連收好消息 5月轉運雙線叫胡 阿迪達：我們已達到水平爭最勁高獎盃﹗

阿仙奴在周二歐聯4強首回合主場1:0擊敗馬德里體育會，總比數合計贏2:1，時隔20年再入決賽。該隊短短4日內，先在英超贏波，再收到曼城失分的好消息取得奪冠優勢，如今又躋身歐聯決賽，5月明顯轉運雙冠在望，主教練阿迪達亦指球隊已達到爭奪最頂級獎盃的必備水平，有信心保持下去奪得這兩項重要冠軍。

4日內英超和歐聯形勢大好

雙方在首回合賽和1:1，阿仙奴今場返回主場順利完成任務，憑鋒將布卡約沙卡(Bukayo Saka)完半場前近門補射入網險勝1:0，兩回合計贏2:1，繼2005至06球季後再入歐聯決賽，向首奪大耳朵盃的旅程再邁進一步。而這個是槍手4日來第3個好消息，他們於上周六英超主場3:0擊敗富咸，取得爭冠關鍵3分，兩日後再收到次席曼城作客3:3賽和愛華頓，痛失2分交出爭奪主動權的振奮消息，形勢大好。

阿仙奴憑鋒將布卡約沙卡完半場前近門補射入網險勝1:0。路透社

4月曾陷入小低潮 5月轉運兩連勝

事實上兵工廠於4月曾陷入小低潮，先在足總盃8強出局，英超再連敗予般尼茅夫和曼城，一度將保持逾200日的榜首席讓予後者，呈現崩盤跡象。幸好踏入5月連贏2場，並轉運於英超和歐聯都形勢大好，主教練阿迪達亦趾高氣揚道：「我已球隊標準已經定得很高，我們必須要保持下去。我認為這支阿仙奴，現在已經達到了一支頂級球會需要持續爭奪最高獎盃必須達到的水平，球隊正在向最後目標進發。」

阿迪帥指球隊已走過困難時刻

阿帥亦回憶球員於4月的確曾感到疲憊和低落，他能夠做的事就是給他們愛，相信和說服他們，大家最終拿出應有的表現，一起度過這個困難時刻。