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英超｜車路士新星戴利頭部重傷送院 處子戰形容夢想成真

足球世界
更新時間：08:14 2026-05-06 HKT
發佈時間：08:14 2026-05-06 HKT

車路士18歲前鋒謝斯戴利（Jesse Derry）在周一鬥諾定咸森林一役，迎來職業生涯首次英超正選上陣，惟在上半場因頭部嚴重撞擊需即時送院。戴利隨後在社交媒體發文，形容正選登場是「夢想成真」。

作為前列斯聯及水晶宮中場梳恩戴利（Shaun Derry）之子，謝斯戴利在該場比賽上半場45分鐘與森林球員薩克艾保特頭部相撞。由於傷勢看似嚴重，戴利在場上接受氧氣治療及長時間檢查後，最終由擔架抬離現場，並由利安戴納以「腦震盪換人名額」入替。

謝斯戴利在頭部受傷後，球賽一度暫停。法新社
謝斯戴利在頭部受傷後，球賽一度暫停。法新社
謝斯戴利在傷出前表現搶鏡。法新社
謝斯戴利在傷出前表現搶鏡。法新社
車路士門將羅拔山齊士也在比賽中撞傷頭部。法新社
車路士門將羅拔山齊士也在比賽中撞傷頭部。法新社

已出院接受球會監察

車路士會方隨後證實，戴利送往院後意識清醒並能說話，目前已經出院，但球會醫療團隊將繼續密切監察其狀況。戴利在社交平台表示：「能在史丹福橋球場迎來首場英超正選，真的是夢想成真。我想感謝車路士醫療團隊、聖瑪麗醫院全體人員、我的隊友以及所有球迷的支持，期待很快能再次在大家面前比賽。」

該場比賽碰撞頻繁，下半場森林球員基比斯韋特與車路士門將羅拔山齊士亦發生嚴重碰撞，幸好森林確認基比斯韋特並無腦震盪徵狀，未需動用特殊換人名額。

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