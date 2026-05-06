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歐聯｜阿迪達瘋狂慶祝似摩連奴上身 「難以置信的一夜」

足球世界
更新時間：08:09 2026-05-06 HKT
發佈時間：08:09 2026-05-06 HKT

阿仙奴歐聯淘汰馬德里體育會，殺入決賽，繼續向雙冠王進發。「兵工廠」今季佳績創下多項紀錄，包括暫時於各項賽事贏41場，打平隊史紀錄。《天空體育》形容阿迪達賽後瘋狂慶祝，尤如摩連奴上身。

阿仙奴歐洲賽連續14場不敗

阿迪達以44歲65日之齡，成為阿仙奴第2年輕領隊，領軍殺入歐洲賽決賽。阿仙奴目前在歐洲賽連續14場不敗，是他們最長不敗紀錄，單季各項賽事30場保持清白之身亦平隊史紀錄。「槍手」能否將延續今季強勢到最後一刻，且看5月30日歐聯決賽，他們的對手將是拜仁慕尼黑與巴黎聖日耳門的勝方。

阿迪達與麾下瘋狂慶祝。美聯社
阿迪達與麾下瘋狂慶祝。美聯社
阿迪達帶領阿仙奴晉身歐聯決賽。美聯社
阿迪達帶領阿仙奴晉身歐聯決賽。美聯社
阿仙奴淘汰馬體會。美聯社
阿仙奴淘汰馬體會。美聯社

阿迪達形容今夜是與麾下共同創造歷史：「這是難以置信的一夜。我對球會上下都感到無比高興和自豪。球迷創造的氣氛和能量令這個夜晚如此難忘，我從未在球場內感受過如此的氛圍。」

「明天起要專注備戰鬥韋斯咸」

阿仙奴在雲加年代後，經過多季的改造的微調，走到今季的巔峰。阿迪達表示：「過程充滿困難。我們對球會的渴望和抱負高度一致，但你還需要運氣，事情要往有利的方向發展。」阿仙奴今季繼續為雙冠王而戰，周日將轉戰英超作客韋斯咸，阿迪達表示：「現在固然值得享受這一刻，但明天就要專注於韋斯咸，準備周日一戰。」

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