英超｜車路士球迷組織不滿班主 將於足總盃決賽及對熱刺發起抗議行動

車路士球迷組織NotAProjectCFC證實，計劃在接下來兩場重要賽事中發起抗議行動，矛頭直指球會所有權人及董事會。這場名為「不信任」的抗議活動將於5月16日足總盃決賽鬥曼城，以及5月19日英超鬥熱刺舉行。

車路士在上周一以1：3不敵諾定咸森林，聯賽6連敗，創下自1993年以來最差戰績。「藍戰士」目前聯賽排第9，落後第5位的阿士東維拉10分。自BlueCo財團入主以來，儘管大灑金錢買人，但成績未如理想。球隊於1月聘請羅仙尼亞接替馬列斯卡，但前者僅上任107天便被解僱，目前由麥法蘭擔任看守領隊。

馬列斯卡在1月時被車路士辭職，球隊成績從此一落千丈。法新社

早前聯賽對曼聯前，車路士球迷已曾發起抗議BlueCo的活動。法新社

不敵諾定咸森林後，車路士在各項賽事已連負6場。法新社

NotAProjectCFC表示，在溫布萊球場舉行的足總盃決賽前，將於溫布萊大道舉行抗議遊行，屆時會展示針對BlueCo及兩位體育總監雲斯坦利（Paul Winstanley）和史超活（Laurence Stewart）的橫額。至於英超主場鬥熱刺一役，他們將在比賽第22分鐘（象徵BlueCo於2022年入主）集體背對球場1分鐘，並高呼「要奪回屬於我們的車路士」。

球迷聲明：問題核心在於管理層

該組織在聲明中表示：「我們意識到這兩場比賽的重要性，但這些行動是必要的，目的是向公眾傳達訊息，我們對現有所有權及球會發展方向完全失去信心。球會的問題遠超任何一名領隊，若營運環境不變，誰來執教都是徒勞。我們對球會所謂的『自我反省』不感興趣，我們需要的是行動而非空話。」對此，Clearlake聯合創辦人艾利早前曾回應指，管理層非常重視球迷的聲音，並正對現有計劃進行全面檢視及改進，強調團隊一直致力於提升球場表現。