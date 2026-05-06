英超｜菲爾科頓與曼城達成續約協議　留效至2030年

曼城球星菲爾科頓（Phil Foden）已與球會達成原則性協議，準備簽署一份新的長期合約，將未來職業生涯繼續奉獻給這支英超班霸。

25歲的科頓原合約於2027年6月屆滿。根據新協議，這名英格蘭進攻中場將續約4年，合約期延長至2030年夏天，並附帶額外12個月的續約選項。雖然在正式動筆前仍有法律程序需要完成，但由於雙方合作意願極高，預計續約手續將在近期內落實。

菲爾科頓9歲便加入曼城青訓體系，自17歲晉升一隊以來，已累計上陣365場，貢獻110個入球及66次助攻。在他效力期間，已隨隊橫掃6座英超冠軍、1座歐聯獎盃及2座足總盃。今季他上陣46場，交出10入球5助攻的成績。

菲爾科頓今季在曼城上陣減少。法新社

菲爾科頓預料將會入選英格蘭世界盃大軍。法新社

菲爾科頓將與曼城續約至2030年。法新社

藍月冀助科頓重返巔峰

儘管科頓近期在場外遇到一些困難，導致過去兩個賽季的表現未如理想，近4個月僅有2次聯賽正選上陣，目前在哥迪奧拿的排陣選擇落後於卓基及安東尼施美安。然而，曼城在此關鍵時刻選擇續約，展現了對他的信任。

曼城隨隊記者Sam Lee分析指出，這次續約反映球會相信科頓能重拾兩年前獲得英格蘭雙料足球先生時的巔峰狀態。正如當年史東斯在經歷低潮後重新證明自己一樣，曼城期望這份新約能為科頓提供穩定性，助他克服難關，在未來幾年繼續擔任球隊的核心角色。