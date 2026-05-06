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歐聯｜阿仙奴淘汰馬德里體育會 事隔20年再闖決賽

足球世界
更新時間：05:04 2026-05-06 HKT
發佈時間：05:04 2026-05-06 HKT

阿仙奴殺入歐聯決賽！「兵工廠」今晨於4強次回合，回到主場迎戰馬德里體育會，憑布卡約沙卡一箭定江山，以1：0擊敗對手，兩回合計贏2：1晉身決賽。這是他們隊史第2次殺入歐聯決賽，對上一次是2006年。

沙卡一箭定江山

兩軍首回合踢成1：1，次回合回到阿仙奴主場上演。主隊於上半場完場前打破僵局，杜沙特的射門被奧比歷擋出，門前的布卡約沙卡輕鬆補中。馬體會下半場積極反撲，基沙文於56分鐘近門施射，被大衛拉耶救出。阿仙奴下半場最巨威脅的攻勢，當數66分鐘軒卡派爾於左路美妙傳中，但約基利斯近門第一時間撞射高出。

馬體會於4強不敵阿仙奴出局。美聯社
馬體會於4強不敵阿仙奴出局。美聯社
沙卡一箭定江山。美聯社
沙卡一箭定江山。美聯社
阿仙奴隊史第二次殺入歐聯決賽。美聯社
阿仙奴隊史第二次殺入歐聯決賽。美聯社

隊史第二次晉歐聯決賽

最終阿仙奴以1：0擊敗馬體會，兩回合計以2：1淘汰馬體會；他們的決賽對手將是拜仁慕尼黑或巴黎聖日耳門的勝方。這僅是阿仙奴隊史第2次殺入歐聯決賽，對上一次正是20年前的2006年，當時他們在決賽面對巴塞隆拿，以1：2落敗飲恨。

力爭雙冠王

阿仙奴今季由原本的四冠夢，走到只爭雙冠王。他們早前於英超經歷於英超被曼城力追至同分，但於最近一輪把握曼城失分，重奪爭冠主動權，如今再殺入歐聯決賽，令他們的雙冠王夢再近一步。

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