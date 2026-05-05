歐聯│馬體會球員不想再保守 基沙文指今晚對阿仙奴會搶攻

今晚歐聯4強次回合，馬德里體育會作客阿仙奴。兩隊在上周首回合上演戰術搏奕，彼此互相試探精彩的進攻畫面欠奉，被外界批評沉悶。馬體會造訪倫敦前，表示今仗會改頭換面不會再保守，鋒將基沙文、中場馬高斯洛蘭迪指會主動進攻，踢出精彩的足球淘汰槍手入決賽。(Now643台周三凌晨3:00直播)

基沙文指今晚歐聯對阿仙奴會搶攻。路透社

首循環兩隊各入一球12碼

上周首回合馬體會和阿仙奴各自只有4次和2次中目標攻門，雙方各自的入球都來自12碼，彼此戰術搏奕味濃，不會冒險進攻，與另一場準決賽巴黎聖日耳門與拜仁慕尼黑對攻共有9個入球，刺激程度截然不同。今次造訪倫敦，馬體會上下表明不會再保守，鋒將基沙文承諾會搶攻：「我們在首回合下半場踢出強，這才是我們應該堅持的方式。目標是保持那種壓逼感，並取得入球。」

阿迪達會否依然繼續戰術搏奕味濃，不會冒險進攻？。美聯社

基沙文保證一定會搶攻

該隊中場馬高斯洛蘭迪亦附和道：「我們需要提高侵略性，在最後幾米區域敢於尋求一對一，那是能決定生死的關鍵。」馬體會近期回勇，在過去2場西甲連勝共入5球，有進攻的本錢。