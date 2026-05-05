英超│根夏爆料指卡斯米路或改變決定 下季有機會繼續留守曼聯

曼聯的巴西前鋒馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)周一透露一個重磅消息，指其雙料隊友卡斯米路(Casemiro)有可能改變今夏離隊的決定，來季繼續留隊，並耐人尋味表示「未到最後不知結果」。

馬菲奧斯根夏指隊友卡斯米路有可能改變今夏離隊的決定。美聯社

卡斯米路1月初宣布季尾離隊

卡斯米路和曼聯於1月中確認，前者今夏約滿後離隊，結束4年紅魔歲月。這名34歲巴西中場宣布此決定後越踢越好，本季英超已入9球，成為球隊提早鎖定來季歐聯席位的主要功臣，球迷一直呼籲他改變決定，但他和看守主教練卡域克已多次表示沒有轉機。

根夏：未到最後不知結果

然而其紅魔兼巴西雙料隊友馬菲奧斯根夏接受《每日星報》訪問時，先大讚他在球隊的重要性，並指很榮幸與他共用更衣室，之後再留上重磅消息：「當然大家都不知道他的合約如何，但我們都希望他繼續留下。我知道真的很困難，但未能最後都不會知道結果。」根夏的說法指卡斯米路或有轉機，不排除留下來。