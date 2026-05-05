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英超│阿仙奴全勝就封王 兩英超名將點出槍手最有機會失分一仗

足球世界
更新時間：13:45 2026-05-05 HKT
發佈時間：13:45 2026-05-05 HKT

曼城在周一英超賽和愛華頓失2分，賽後落後踢多一輪的阿仙奴5分，後者只要在餘下3輪全勝就肯定封王，時隔22年再奪頂級聯賽。槍手餘下3輪都是對中下游球隊，現任評述員的兩位前英超名將加歷查和加利尼維利不約而同表示，他們最有可能失分是周日作客韋斯咸一仗，如果順利贏波基本上不會再有阻力，基本上提前鎖定冠軍。

阿仙奴只要在餘下3輪全勝就肯定封王，時隔22年再奪頂級聯賽。路透社
阿仙奴只要在餘下3輪全勝就肯定封王，時隔22年再奪頂級聯賽。路透社

阿仙奴餘下3輪全勝即封王

失分後曼城以34輪積71分續排次席，比踢多一輪的阿仙奴少5分，換句話說比後者失多3分，槍手只要在餘下3輪全勝贏波，就肯定可以封王，繼2003至04球季後再次捧走英超。他們餘下3輪賽程輕鬆，順序作客韋斯咸、主場對般尼，以及造訪水晶宮，3隊分別排18、19和15位，只要發揮正常實力足可贏波。

周日對韋斯咸最難應付

而3隊當中，般尼篤定降班；水晶宮基本上已上岸並需分心歐協聯，只有韋斯咸需要為護級而戰仍需拚盡全力。加歷查指如果兵工廠周日擊敗鐵錘幫，可說提前鎖定冠軍：「如果阿仙奴作客拿下韋斯咸，英超冠軍基本就穩了，奪冠大局已定。我之前已預料到曼城可能在愛華頓身上失分，但同時亦一直擔心阿仙奴對韋斯咸這場硬仗，所以仍需保持理性。」

韋斯咸需要為護級而戰仍需拚盡全力。美聯社
韋斯咸需要為護級而戰仍需拚盡全力。美聯社

加歷查：擊敗鐵錘幫基本鎖定冠軍

加利尼維利亦附和道：「阿仙奴最易失分就是作客韋斯咸，這是他們最忌諱的一仗。韋斯咸為護級正殊死拚耘，他們急需搶分救命，這場非常難踢。」

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