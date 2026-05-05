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香港足球盛會2026｜正式宣佈門票安排 首批5月7日開售 最平399元

足球世界
更新時間：13:40 2026-05-05 HKT
發佈時間：13:40 2026-05-05 HKT

「香港足球盛會2026」主辦單位今日（周二）正式宣佈票務安排，首批門票將於5月7日中午12時起正式開售，球迷可以低至399元的票價入場觀看曼城、國際米蘭、車路士和祖雲達斯四支豪門於啟德主場館進行的兩場季前熱身賽。 

賽事和公開訓練日程

「香港足球盛會2026」 將於今年7月31日至8月5日在啟德主場館上演。首戰將於8月1日（六）舉行，由曼城對戰國際米蘭。 第二場賽事將於8月5日（三）舉行， 由車路士對戰祖雲達斯。 除了賽事外，曼城與車路士的公開訓練環節分別會在7月31日和8月4日在啟德主場館舉行。

賽事 

2026年8月1日（六）晚上7時30分 曼城 vs 國際米蘭 

2026年8月5日（三）晚上7時30分 車路士 vs 祖雲達斯

公開訓練 

2026年7月31日（五） 晚上 7:30 曼城公開訓練 

2026年8月4日（二） 晚上 7:30 車路士公開訓練

首批門票5月7日開售 票價399元起 共設六類座位

「香港足球盛會2026」 首批門票將於5月7日中午12時起，在Trip.com搶先發售。兩場比賽的票價均為港幣399元起，共設有六款門票座位選擇。最頂級的A 類座位售價為港幣 2,999 元。 B至E類門票售價分別為港幣2,399元、1,999元、1,399元和799元。每個球會均擁有專屬的球迷區看台。 

球迷亦可到TEG Sport網站或香港足球盛會官方網站登記，以獲取最新消息及優先購票資格。所有於5月12日晚上11時59分或之前透過TEG Sport登記的人士，將可於門票公開發售前，5月13日下午4時至晚上11時59分期間，優先選購限量門票。

詳細售票時間表及安排。公關圖片
詳細售票時間表及安排。公關圖片

香港足球盛會2026門票種類詳情

A類門票：$2,999 

B類門票：$2,399

C類門票及專屬球迷區：$1,999

D類門票及專屬球迷區：$1,399

E類門票：$799

F類門票：$399

公開訓練的門票將於5月14日（四）下午4時起與賽事門票同步公開發售，票價一律為港幣299元。

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