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英超│曼城絕地追和 杜古、貝拿度施華：帶來希望的關鍵一分

足球世界
更新時間：13:10 2026-05-05 HKT
發佈時間：13:10 2026-05-05 HKT

曼城在周一英超作客3:3賽和愛華頓，在爭奪旅途失掉重要的2分，但球隊在末段落後兩球下絕地逼和，梅開二度的謝利美杜古(Jeremy Doku)和隊長貝拿度施華(Bernardo Silva)仍然樂觀面對，指這是燃點希望的關鍵一分，球隊上下還未絕望。然而領隊哥迪奧拿承認失去爭冠主動權，阿仙奴全勝就可封王。

曼城隊長貝拿度施華樂觀面對絕地。路透社
曼城隊長貝拿度施華樂觀面對絕地。路透社
謝利美杜古梅開二度為曼城帶來希望。路透社
謝利美杜古梅開二度為曼城帶來希望。路透社

哥迪奧拿指已失去主動權

今場曼城憑杜古的入球半場領先，可是主隊愛華頓換邊後積極反撲於68至81分鐘連入3球，逼到客軍入絕路。落後2球的藍月孤注一擲，先由艾寧夏蘭特近門射入拉近比分，再由多古於補時7分鐘建功，最終逼和3:3。他們賽後以34輪累積71分續排次席，比踢多一輪的阿仙奴少5分，換句話說即多失2分，後者餘下3輪全勝肯定封王，領隊哥迪奧拿亦承認：「之前主動權在我們手中，比賽前和比賽間都曾經還在，但現在不是了。我們接下來要做好自己本份，贏下餘下的4場聯賽，下輪對賓福特會和今場很相似，對手很多。」

艾寧夏蘭特近門射入拉近和愛華頓的比分。路透社
艾寧夏蘭特近門射入拉近和愛華頓的比分。路透社

多古、施華指是關鍵的一分

然而多古仍樂觀面對，矢言這是關鍵的一分：「此處的確感到很多，但後面還有比賽。這一分可能是非常關鍵的一分，開心可以幫助到球隊。」隊長貝拿度施華亦表示：「我們一度落報1:3，好在最後追回兩球，這給我們增添一些希望，但毫無疑問今晚是令人沮喪的晚上。」

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