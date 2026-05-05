英超│曼城防線屢送大禮僅逼和愛華頓3:3 爭冠形勢陷入極度被動

英超周一尾場焦點大戰，全力衝擊聯賽冠軍的曼城作客爆冷，只能靠下半場補時謝利美杜古的世界波以3:3逼和愛華頓，在打少一場的情況下落後榜首的阿仙奴5分，爭冠形勢陷入極度被動。

藍月上半場未能拉開差距

曼城上半場一直主導形勢，在上半場首半小時逼得愛華頓只有1次於進攻三區觸球。但拖肥糖的頑強防守令曼城只能靠杜古於43分鐘在禁區邊緣以一記妙到毫巔的世界波先開紀錄。

但在易邊後，曼城球員因上半場節奏太快耗費不少體能，後防失誤連連，但愛華頓鋒將伊利文尼戴耶忘帶射門鞋，多次浪費機會，才讓曼城可以在下半場早段保持不失。

曼城下半場連環送禮

愛華頓主帥莫耶斯在64分鐘果斷換入年輕前鋒泰亞路巴利即收奇效。這位法國23歲前鋒把握到對方守衛馬克古希回傳失誤輕鬆射破基安盧基當拿隆馬的十指關。

5分鐘之後，拖肥糖守將積克奧拜恩把握當拿隆馬判斷出迎時機失誤接應角球頂入，為球隊反超。曼城此時全軍壓上令後防空虛，終於在81分鐘被梅連洛爾突破右路，一路殺入禁區，射門省中守衛改變方向彈到巴利面前輕鬆撞射入網，愛華頓一度領先3:1。

曼城在中圈開波後，立即由中場高華錫1球直線完美劏穿仍未從剛才慶祝入球回魂的愛華頓防線，火速扳回一城。但愛華頓全軍退守，令曼城久攻不下，最終要在下半場補時最後一擊靠杜古射入今場第2個世界波，逼和愛華頓未能全取3分。

曼城奪標形勢被動

曼城在今仗只能搶得1分而回，34戰71分雖然仍打少一場，但距離現居榜首、35戰76分的阿仙奴已拉開到5分，槍手更有4球的得失球優勢，雖然阿仙奴仍有歐聯包袱，但餘下3輪聯賽全部是對陣聯賽榜下游的韋斯咸、水晶宮和已篤定降班的般尼。

相反，曼城則要對陣聯賽榜分別排第5、6、7的阿士東維拉、般尼茅夫以及賓福特，奪冠的希望可謂「凍過水」。

哥帥認已失爭冠主動權

曼城主帥哥迪奧拿賽後亦承認曼城需要再一次依賴於阿仙奴的失誤才能重燃奪標希望。他說：「現在主動權已經不再在我們手中，但我們在結束前都不會放棄。我們還有4場聯賽，下場對賓福特的形勢將會與今場非常相似，我們到時候再看看情況如何。」

今場梅開二度的謝利美杜古補充道：「這種感覺很痛苦，但我們仍然有很多場比賽。我們失去了兩分，但我們將繼續戰鬥，我們必須為我們自己和我們的球迷而戰。」