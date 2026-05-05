英超│森林大幅輪換仍3:1挫車路士 無懼暗黑戰術為周中歐洲賽壯聲威

英超周一晚上上演第35輪賽事，半力出擊的諾定咸森林作客史丹福橋球場以3:1擊敗車路士，不僅令狀態低迷的藍獅慘吞聯賽6連敗，全取關鍵3分後，目前已拋離降班區6分，護級形勢大好。

森林副選照反客為主

由於周中需要兼顧歐霸盃4強次回合硬撼阿士東維拉的生死戰，森林領隊域陀彭利拿（Vítor Pereira）今仗大膽作出多達8個正選位置輪換，聯賽共入13球的首席射手基比斯韋特先任後備。然而，半力出擊的森林開波僅2分鐘，前鋒艾禾尼爾（Taiwo Awoniyi）便於禁區內頭槌破網，閃電先開紀錄。

車路士防線面對森林的反擊顯得束手無策。14分鐘，右閘馬路古斯圖（Malo Gusto）在禁區內犯規被罰12碼，森林由伊戈捷西斯（Igor Jesus）操刀中鵠，迅速擴大優勢至2:0。雖然車路士上半場補時階段亦搏得一球12碼，但主將高爾彭馬（Cole Palmer）卻宴客，未能為球隊追成較接近紀錄。

車路士破蛋為時已晚

換邊後7分鐘，艾禾尼爾接應基比斯韋特傳中，突破越位門前掃入，個人梅開二度，並助客軍拉開比數至3:0鎖定勝局。藍獅要到90分鐘，才由首席射手祖奧柏度（Joao Pedro）倒掛破蛋，惟最終仍以1:3飲恨收場，球證鳴笛完場時，史丹福橋球場隨即響起漫天噓聲。

主場出擊的車路士今仗空有高達67%控球率，但進攻卻老鼠拉龜。雪上加霜的是，上演英超處子戰的18歲小將謝斯達利（Jesse Derry）在半場前與對方相撞重傷，需要由擔架抬離場，令本來已有柏度尼圖、阿歷真度加拿祖和比諾傑坦斯高掛免戰牌的車路士，邊路兵源進一步短缺。

艾馬利暗黑戰術告破

而森林全取3分後，35戰42分雖然仍排第16位，但跟第18位的韋斯咸已拉開差距至6分，並有17球的得失球優勢，在只餘3輪聯賽並有2場主場在手的情況下，護級幾近成功。

在此賽前，球迷都不約而同質疑昨晚主場迎戰熱刺的阿士東維拉主帥艾馬利使出暗黑戰術，故意輸掉比賽予熱刺讓其追近仍有護級壓力的森林，令森林不能大幅輪換主力，增加己隊翻轉0:1落後劣勢的機會。但這場極具說服力的勝仗亦同時宣布艾馬利的暗黑戰術告破，更為森林周中的歐戰打了支強心針。

森林主帥賽後對球員讚不絕口

彭利拿賽後對這支大幅輪換的陣容讚不絕口，強調球隊的拚搏精神及這場勝仗帶來的巨大意義。他指：「我們現在處於一個很好的勢頭，我很高興球隊再一次展現出良好的精神面貌和心態，證明這班球員組成了一個很特別的群體。我相信我們可以為今個球季寫下一個『夢幻般』的結尾。」

但球隊主力基比斯韋特下半場入替9分鐘便傷出，彭利拿對他能夠在接下來的歐霸盃生死戰中披甲上陣抱有希望：「他（基比斯韋特）有一道好很深的傷口，我們要再觀察他的情況。但他是一個戰士，擁有很強大的意志。我希望我哋嘅醫療團隊可以『大發神威』，令佢可以趕及周中對陣阿士東維拉時上陣。」

藍軍暫代主帥轟球隊遲入局

車路士暫代領隊麥法蘭（Calum McFarlane）賽後稱球隊在開局時的表現「不能接受」。他說：「我認為頭15分鐘，我們遠遠未達到我們需要處於的水平。我認為早段的入球有點像是吃了一記悶棍。我們知道他們喜歡傳中到遠柱。我們知道9號球員（中鋒）喜歡走位退到遠柱。我們應該在那個時刻防守得更好。」

麥法蘭亦提到因與對手「頭撼頭」而送院的小將達利以及另一位傷兵門將羅拔山齊士（Robert Sanchez）均無大礙。

除此之外，車路士官方亦有發表聲明，確認達利目前已經恢復意識、並已經可以與人對話，現正在醫院接受預防性檢查，球會亦有感謝醫療團隊嘅迅速反應。