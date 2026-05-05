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世界盃2026‧列強點評｜蘇格蘭籤運佳 麥湯米尼勢領軍首闖淘汰賽

足球世界
更新時間：07:30 2026-05-05 HKT
發佈時間：07:30 2026-05-05 HKT

蘇格蘭已經是第9次晉身世界盃決賽周，之前8次全部於分組賽行人止步。今屆蘇格蘭在世盃外力壓丹麥首名出線表現出色，中場主將麥湯米尼在拿玻里表現大熟大勇，再加上他們籤運不俗，身處的C組除巴西外其他對手實力一般，蘇格蘭有望爭取歷史性首次闖進世界盃淘汰賽圈。

蘇格蘭(右)今屆世界盃爭取首闖淘汰圈。路透社
蘇格蘭(右)今屆世界盃爭取首闖淘汰圈。路透社
蘇格蘭被編入C組。路透社
蘇格蘭被編入C組。路透社

C組僅巴西實力較強　　

自1954年首次出戰世界盃決賽周以來，蘇格蘭先後8次參賽全於分組賽出局，其中1974西德世界盃，蘇格蘭與南斯拉夫、巴西三隊同分，蘇格蘭因得失球差落後排小組第3黯然出局，是該隊最接近出線淘汰賽的一屆。　　
蘇格蘭連續缺席6屆世界盃後，至今屆美加墨世界盃終重返決賽周，陣中焦點球員有效力意甲勁旅拿玻里的中場麥湯米尼，此子於2024年夏天轉投拿玻里後如獲重生，並協助拿玻里奪得意甲聯賽冠軍。今屆世盃外他上陣6次，貢獻2入球1助攻，合共參與3球是球隊最多，今屆他肩負中場領軍和後上入球的重任。　　
至於蘇格蘭C組的對手，只有5屆冠軍巴西實力較強，另外兩隊摩洛哥和海地實力屬次一級，是蘇格蘭爭取首次出線淘汰賽的好機會。


蘇格蘭世界盃C組賽程
日期    開賽時間(香港時間)    對手
14-06    早上9:00    海地
20-06    早上6:00    摩洛哥
25-06    早上6:00    巴西

蘇格蘭焦點球員

麥湯米尼
位置：中場
出生日期：08-12-1996
效力球會：拿玻里
國際賽上陣/入球：69場/14球

麥湯米尼。法新社
麥湯米尼。法新社

安德魯羅拔臣
位置：後衛
出生日期：11-03-1994
效力球會：利物浦
國際賽上陣/入球：92場/4球

安德魯羅拔臣。路透社
安德魯羅拔臣。路透社

約翰麥甘尼
位置：中場
出生日期：18-10-1994
效力球會：阿士東維拉
國際賽上陣/入球：85場/20球

約翰麥甘尼。路透社
約翰麥甘尼。路透社

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