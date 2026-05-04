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世界盃2026｜Ivy So世界盃捧英格蘭 Edan力撐美斯帶領的阿根廷

足球世界
更新時間：18:49 2026-05-04 HKT
發佈時間：18:49 2026-05-04 HKT

2026美加墨世界盃將於6月12日開鑼，Now TV及Viu TV周一召開記者會公佈更多有關轉播詳情，而同場亦有今屆世界盃大使呂爵安（Edan）和蘇雅琳（Ivy So）出席活動，Ivy So表示近年開始看球賽，身邊朋友較為支持英格蘭所以自己都支持英格蘭，而Edan則表示自己在FIFA經常用美斯所以都支持阿根廷。

Ivy So捧英格蘭 Edan力撐阿根廷

Ivy So和Edan周一出席記者會後接受訪問，被問到世界盃支持那一隊時，Ivy So表示：「身邊多啲人支持英格蘭，加埋自己啱啱去完英國，所以我都支持英格蘭。」而Edan則說自己是FIFA迷，亦經常使用美斯所以支持阿根廷：「我就支持阿根廷啦，主要都係美斯啦佢都應該係最後一屆，同埋上屆佢同法國打嗰場都十分好睇，同埋作為FIFA迷我都成日使用美斯。」Edan也表示世界盃的凝聚力亦難能可貴，可以將平時不看球賽的人連結在一起看這場盛事，而Ivy So也指近2年「踢波多過睇波」，所以今年亦會相約一眾好友一起看世界盃。

而Edan被問到會不會和好友花劍「世一」的蔡俊彥談論足球，他則指近期和他討論歌經比較多足球則較少，亦隔空祝賀Ryan再奪獎牌。

 

記者/攝影：魏國謙

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