西甲│皇馬贏波麥巴比去度假 引起隊友同球迷不滿

皇家馬德里在周日西甲作客2:0擊敗愛斯賓奴，延續些微的捧盃希望，令死敵巴塞隆拿未能提早封王，避過下輪國家打吡對後者時需列隊歡近的尷尬場面。在這個關鍵時刻，因傷獲准放假的鋒將基利安麥巴比沒有隨隊遠征支持大軍，反而與女友到意大利度假，更被傳媒拍下相片，據報引來隊友和球迷不滿。

避開下場列隊歡迎巴塞球員

今場皇馬如果失分，死敵巴塞隆拿就可提早封王，前者在下輪國家打吡造訪魯營球場時，就要按傳統在賽前列隊歡迎其球員入場。為了避免這尷尬場面，銀河艦隊今仗非勝不可，他們亦順利完成任務，憑鋒將雲尼斯奧斯梅開二度贏2:0，將爭冠懸念至少延續多一輪。

麥巴比與女友度假被傳媒影到

在這場面子攸關的比賽，正在養傷的麥巴比沒有隨隊出征打氣，反而獲球會批准放假下與女友艾絲普薛圖前往意大利度假，被媒體拍下度假時的相片，並在開賽前十多分鐘在返抵西班牙，當然無入場觀賽。對此，皇馬教練艾比路亞表示：「傷員的復康療程，受到球隊的醫療部門嚴格管控，他們會制定球員何時返回訓練基地。規管以外的時間，任何人都可以自由決定，所以沒有問題。」

球員、球迷對麥巴比不滿

然而球員的意見相反，據報多位皇馬隊友對麥巴比在敏感時刻出外度假感到不滿，有部份人更指高層和教練團隊這時候批准假期，會令球隊內部失去平衡。而不少球迷對麥巴比高調放假，亦感到非常不滿，特別是球隊另一核心雲尼斯奧斯今場梅開二度撐起球隊，他離開對球隊毫無幫助。