世界盃2026｜世界盃6月12正式開鑼 包含開幕戰、決賽在內25場免費睇

2026美加墨世界盃尚有一個月即將開鑼，周一官方指定轉播機構Now TV及ViuTV舉行記者發佈會，除了Now TV透過收費平台轉播今屆全部104場賽事外，ViuTV亦會免費播放包括揭幕戰、決賽等在內25場賽事。

今屆世界盃再由NowTV獲官方轉播權，除了收費轉播104場賽事外，更配合AI模型分析球賽和賽果，另外亦利用AI聊天設「AI波友」，用廣東話回答球迷有關足球的內容。而Viu TV亦設有25場的免費轉播，其中包括6月11日深夜3:00墨西哥對南非的揭幕戰、四強及決賽。

梁冠聰和陳葦如會親身飛往美國評述決賽的賽事。攝影：魏國謙

而今年的評述陣容同樣鼎盛，包括陳葦如、劉舜文、丘建威等，其中梁冠聰和陳葦如更會親身飛往美國評述決賽的賽事，阿聰和葦如亦笑說要先做好簽證，講波多年的葦如表示得知可以親身到現場講波既意外又榮幸：「第一樣好意外啦，因為成本問題唔係屆屆都有呢個機會，第二好榮幸啦好開心可以有呢個機會啦，同埋都有啲緊張啦因為安排上嘅嘢啦，最後就係要點樣可以更好地將現場氣氛同資訊畀到觀眾，呢啲都係要一步一步慢慢去做。」梁冠聰則表示起初收到通知以為是詐騙，很意外亦很榮幸有這個機會，他也表示：「今年入行第10年啦，好榮幸過去2屆都可以在本地擔當決賽的評述，今次好榮幸可以到現場，希望可以帶到另類嘅嘢比到觀眾，因為自己作為球員一直用球員嘅角度去分享，但相信去到現場會有更加多體驗同感受，希望可以令觀眾有第一身嘅感覺去感受世界盃。」而葦如今屆亦相當看好在安察洛堤執教的巴西，而「大佬」則表示情意結下想英格蘭可以在哈利卡尼帶領下殺入決賽。

前港腳陳肇麒「陳七」會首次擔任世界盃評述。攝影：魏國謙

而前港腳陳肇麒「陳七」亦會首次擔任世界盃評述，在準備上他則表示：「賽前都要做足功課，如果你有咁多個國家去參賽，有咁多場比賽，要做一啲資料搜集，就算頭先講嘅你不熟識的國家，你都要知道佢，嗰個國家有幾多人啊，喺邊度啊，因為世界咁大，所以你都要知道。」而他也希望可以在決賽中看到C朗帶領的葡萄牙對上美斯的阿根廷，上演最終的「世紀對決」。

記者/攝影：魏國謙