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英超│施斯高入波唔計B費助攻 距英超單季助攻紀錄仍差2次 下輪停賽僅餘2場

足球世界
更新時間：16:51 2026-05-04 HKT
發佈時間：16:51 2026-05-04 HKT

周日英超「雙紅會」曼聯主場3:2擊敗利物浦，紅魔第2個入球源自般奴費南迪斯(Bruno Fernandes，簡稱B費)頭槌二傳，再由前鋒班捷文施斯高(Benjamin Sesko)撞入，但由於利物浦門將活文(Freddie Woodman)中途曾拍到皮球改變方向，故沒有計算B費助攻。後者距離破英超單季助攻紀錄仍差2次，但他因累積5面黃牌需在下輪停賽，只餘2場去破紀錄。

B費本季助攻次數維持19次

般奴費南迪斯於14分鐘接應勞基梳爾的傳中，遠柱頭槌二傳去門前，利物浦門將活文飛撲稍為改變方向，伏兵門前的班捷文施斯高再撞入。這個入球最初判定為B費的助攻，以20次追平亨利和奇雲迪布尼保持的單季英超助攻紀錄，然而最終沒有入帳，其本季英超助攻次數仍維持在19次，差2次才能打破紀錄。此子今場雖無助攻，但交出6次關鍵傳球，本季英超合共創造出120次入球機會，打破自己保持的隊史單季英超最多關鍵傳球紀錄，他之前於2022至23球季全季共有119次關鍵傳球。

累積5面黃牌下輪停賽

曼聯餘下還有3輪賽事，但B費只得兩場比賽去衝擊助攻紀錄，皆因他在今場領取黃牌，本季英超累積5黃需要停賽一場，下輪作客新特蘭需要服刑，要等到最後兩輪對諾定咸森林和白禮頓方可上陣爭取打破歷史。

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