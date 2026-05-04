英超｜維拉球迷炮轟球隊表現可恥 艾馬利辯稱輪換非輸波主因

阿士東維拉在周日英超主場以1:2不敵護級份子熱刺，爭取前四的希望遭到打擊。然而，賽後引發更大迴響的並非比賽的結果，而是主帥艾馬利（Unai Emery）在今仗大規模輪換引來主場球迷的強烈不滿，甚至有球迷在社交媒體上，怒轟球隊的表現「可恥」。

賭博式輪換終告失敗

由於維拉將在周四迎來歐霸盃四強次回合對陣諾定咸森林的生死戰（首回合作客落後0:1），主帥艾馬利在今仗聯賽中，作出了多達七個正選調動，明顯是為了留力應付歐洲賽。然而，這個「賭博式」的輪換，最終卻付出了沉重的代價。球隊在上半場便落後兩球。這場失利，不但令維拉錯失了升上第四位的機會，更讓熱刺成功逃離降班區。

球迷社交媒體聲討艾馬利

維拉球迷對球隊的表現，顯然極度失望。比賽尚未結束，便已有大批球迷提早離場。而在社交媒體上，更是罵聲一片。有球迷寫上：「我從未試過在30分鐘後便關掉電視，但今晚就是那個時候，」另一球迷則說：「11個球員完全不盡力，這簡直是恥辱。在作出七個調動後，基本上就是告訴大家『我們不在乎這一場』。作為球迷，我很少感到如此憤怒。」

另一位球迷亦表示：「作為維拉球迷，我對上半場的表現，感到極度尷尬。那些球員應該感到羞恥。」更有球迷認為，維拉今仗的「放水」行為，已影響了聯賽的公正性，並會令其他球隊的球迷，都希望他們在歐霸盃中出局。

艾馬利堅時輪換無錯

賽後，主帥艾馬利為自己的輪換決定作出了辯護：「我來這裏已經三年半，我不會忘記我們是如何做到的。其中一些球員，在今季早些時候，曾連續贏得好幾場比賽。我們現在35場比賽後有58分。我為球員們感到驕傲。我不會將球隊的變動與賽果掛鉤。我們上周末也輸給了諾定咸森林和富咸。當我們在這裏擊敗新特蘭時，我也作出了輪換，但因為我們贏了，所以沒有人說什麼。」

他堅稱：「我們輸波，是因為熱刺踢得比我們好。我們必須對一切保持現實。我不會改變我的想法或我的觀點。」

此外，艾馬利亦透露，隊長約翰·麥堅（John McGinn）因在周六的訓練中，感到腿筋繃緊，為安全起見，才沒有被列入今仗的大軍名單。外界普遍預計，他將會在週四的歐霸盃生死戰中，復出領軍。