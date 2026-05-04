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英超│利物浦今季輸19場平紀錄 史洛特怪罪球證 雲迪積克：我地好有問題

足球世界
更新時間：13:02 2026-05-04 HKT
發佈時間：13:02 2026-05-04 HKT

利物浦在周日英超「雙紅會」作客2:3不敵曼聯，收錄本季各賽事第19場敗仗，追平球隊本世紀單季輸波場數紀錄。該隊主教練史洛特總結敗因時，將矛頭指向球證，認為球隊本季持續受到不利判定，今仗第2個失球對方前鋒班捷文施斯高手球在先。然而中堅華基爾雲迪積克指出是球隊問題，全季都不是利物浦應有的表現。

單季輸19場平球隊本世紀紀錄

今場「雙紅會」全失3分，利物浦收錄本季英超第11場敗仗，連同歐聯輸了5場，足總盃、聯賽盃和社區盾各1場，全季至今合共輸19場，追平球隊於本世紀單季輸波場數紀紀錄。他們於2004至05球季在侯利亞帶領，以及2009至10球季賓尼迪斯麾下，同樣單季輸了19場。

史洛轟球證判決長期不利

對於球隊今季不停輸波，史洛特就怪罪球證，指賽季所有VAR介入的判罰，都對他們不利。這名荷蘭籍教頭以今仗曼聯前鋒班捷文施斯高的入球為例，指他手球在先，「有人說輕微觸碰不應判入球無送。但規則是只要有觸碰，就應該判無效。之前對巴黎聖日耳，我們的球員輕微碰球輸12碼；上周聯賽我們的門將受傷倒地，球證沒有停止比賽，今場曼聯有人受傷就立即吹停。今季全季都是這樣，這就是問題所在。」

雲迪積克指球隊問題大

然而雲迪積克就指是本身問題較大：「今季我們的表現令人失望，遠低於利物浦應有水平，這是我們不能接受的。我們光有控球權不足夠，而是要創造真正的機會，射正球門。而今場上半場球隊毫無威脅，後者邊路沒有插上衝刺，沒有威脅。」

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