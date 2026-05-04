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英超｜熱刺擊敗維拉暫離降班漩渦 迪沙比：我們尚未脫險！

足球世界
更新時間：12:49 2026-05-04 HKT
發佈時間：12:49 2026-05-04 HKT

熱刺在周日的英超護級關鍵戰中，作客以2:1力挫實力份子阿士東維拉，成功逃離降班區。賽後，熱刺主帥迪沙比（Roberto De Zerbi）表示滿意球員的表現，但他亦同時提醒球員護級之路仍然漫長，絕不能因一場勝利而掉以輕心。

滿意球員表現 尤其讚賞高位逼搶

對於今場勝仗，迪沙比顯然鬆了一口氣，他說：「這當然是一場巨大的勝利，因為我們面對的是一支非常出色的球隊。我們在60分鐘的時間裏踢得非常好，無論是有球還是無球階段都做得不錯。我為球員們的表現感到高興，我知道他們這個賽季受了多少苦，所以我為他們感到驕傲。」
迪沙比更大讚球隊逼搶做得很出色：「因為這種逼搶不是紙上談兵，而是關乎心態。」他亦讚揚了球隊在控球時的冷靜和耐性，「我喜歡這樣踢球。我的工作就是幫助他們，讓他們處於合適的狀態去展現能力。」

點名稱讚干拿加歷查

今仗為熱刺攻入奠勝一球的，是從車路士借用的中場干拿加歷查（Conor Gallagher）。這亦是他在熱刺的「開齋波」。迪沙比對這位英格蘭中場給予了極高的評價：「當加歷查發揮出色時，我們就像有12名球員在場上，因為他是一位了不起的球員。」
護級之路仍漫長 籲球隊保持警惕
儘管憑藉這場勝利，熱刺成功暫時逃離降班區，但迪沙比卻絲毫不敢放鬆：「這不代表什麼，因為賽季還沒有結束，我們還有三場非常艱難的比賽要踢。我們不能忘記在這波勢頭之前，我們的處境有多糟糕，那是非常、非常令人悲傷的處境。這些記憶必須每天留在我們的腦海裏。」
熱刺接下來將會返回主場，迎戰另一支護級份子列斯聯。對於球隊今季主場戰績不佳的問題，迪沙比坦言這可能是心理層面的問題，他希望近期的兩連勝，能為球隊帶來更多信心。
 

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