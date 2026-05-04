英超│卡域克領曼聯通殺「Big6」豪門 14場積分、入波冠絕聯賽 未知會否坐正：唔到我控制！

曼聯在周日英超「雙紅會」主場3:2擊敗利物浦，看守主教練卡域克上任後已先後率隊擊敗曼城、阿仙奴、車路士、熱刺和紅軍，剛好通殺「Big6」另外5隊，成績美滿。同時他領軍踢了14場聯賽，取得32分和27個入球，兩項數字都是同期所有英超球隊中最高。然而佳績仍未確定為他帶來一紙長約，他矢言有些事他不能控制，總之做好本份再靜待結果。

卡域克通殺「Big6」另外5隊

卡域克於1月中接手曼聯，頭兩輪英超接連擊敗曼城和阿仙奴，到第4次領軍又在主場2:0挫熱刺。4月中造訪車路士就贏1:0，今仗對紅軍有驚無險勝3:2，剛好通殺「Big6」另外5隊。而紅魔亦曾在他帶領下主場3:1擊敗阿士東維拉，卡帥接手後對頭5位球隊全勝，成績相當出眾。

領軍14場同期最高分、最多入球

而卡帥上任後率隊踢了14輪英超，收錄10勝2和2負合共32分，是同期取得最多分數的球隊。球隊在這14仗中狂轟27球，亦是同期取得最多入球的英超球隊，全方位輾壓整個聯賽。然而一系列卓越的成績，並不足以為卡域克帶來長期合約，紅魔高層亦從未放風會否讓他坐正，對此卡帥表示：「這並不取決於我喜不喜歡，從某些方面來說，不在我的掌控範圍。無論發生任何事，都只能順其自然，我能做的就是為球會、為球員傾盡全力，發揮他們的極限，之後就等待結果了。」

卡域克：唔係我控制到！

卡域克之後指自己接手後，其中一個任務協助球會規劃未來，所以他一直參與未來構建，給予自己的意見，接下來就待球會處理。