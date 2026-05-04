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沙特聯｜艾納斯爆冷輸波 C朗首冠現危機！

足球世界
更新時間：12:13 2026-05-04 HKT
發佈時間：12:13 2026-05-04 HKT

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）登陸沙特阿拉伯後的首個聯賽冠軍，突然亮起紅燈！今季大部分時間穩坐聯賽榜首的艾納斯（Al-Nassr），周日作客意外以1:3不敵艾卡迪沙（Al-Qadsiah），不單終結了球隊20連勝的強勢，於聯賽榜更被少打一場的次席球隊希拉爾（Al-Hilal）追至只差5分，聯賽爭標優勢銳減。

艾納斯爆冷輸波，C朗首冠可能出現危機。路透社
艾納斯爆冷輸波，C朗首冠可能出現危機。路透社

5月12日或成冠軍決戰


主隊艾卡迪沙24分鐘由保舒密先開紀錄，艾納斯只花14分鐘便由祖奧菲歷斯扳平。換邊後，艾卡迪沙靠艾查華和祖利安昆奴斯各建一功勝3:1，終止艾納斯20連勝強勢。今輪前於榜首領先8分的艾納斯，今仗全失3分之後，與次席希拉爾的分差縮減至5分兼較後者多打一場。而艾納斯與希拉爾將會在5月12日於艾納斯主場正面交鋒，這場榜首大戰極有可能會成為決定今季冠軍誰屬的「天王山之戰」。


C朗拿度賽後於個人社交媒體鼓勵隊友不要氣餒：「同一個目標，我們繼續努力一起前進。」

艾納斯周日作客以1:3不敵艾卡迪沙。路透社
艾納斯周日作客以1:3不敵艾卡迪沙。路透社
艾納斯周日作客以1:3不敵艾卡迪沙。路透社
艾納斯周日作客以1:3不敵艾卡迪沙。路透社

C朗衝擊千球仍需冠軍加冕


C朗拿度目前仍在追逐其職業生涯1000個入球的歷史性里程碑。然而，相比個人榮譽，為艾納斯贏得一個重要的團隊錦標，顯然是更逼切的任務。自加盟球隊以來，儘管C朗的入球不斷，但冠軍獎盃卻始終與他無緣。


如今，艾納斯已再無犯錯的空間，接下來的每一場比賽，都承受著巨大的壓力。除了聯賽的激烈爭奪，他們亦需要備戰亞冠精英聯賽（AFC Elite 2）的決賽，雙線作戰，無疑令未來的挑戰，變得更加嚴峻。
 

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