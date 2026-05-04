英超│曼聯時隔2季重返歐聯 卡域克稱不應大肆慶祝 「我地本應在這裡」

曼聯在周日英超「雙紅會」主場3:2擊敗利物浦後，提早鎖定頭5位，肯定獲得來季歐聯席位，完成本屆最重要的任務。紅魔季中一度成績低迷，更試過換帥重新開始，在卡域克接手14輪贏10場下，時隔2季重返這個歐洲頂級舞台，但後者表示不應大肆慶祝，皆因球隊本應屬於這裡，接下來要連勝完成賽季。

明奈奠勝 提早鎖定歐聯門劵

今場曼聯取得完美開局，由馬菲奧斯根夏和班捷文施斯高各入一球，開賽14分鐘已領先2:0。他們於換邊後兩度犯錯，被敵將蘇保斯拉爾和加普破網一度失去優勢，幸好中場明奈於77分鐘禁區頂射地波入網，最終贏3:2。紅魔全取3分後，35輪累積64分續排第3位，比第6位的般尼茅夫多12分，於英超額外獲得一個歐聯名額下，提早取得歐聯門劵，時隔2季重返這個歐洲頂級舞台。

卡域克：本應在那裡，不應慶祝﹗

曼聯重返歐聯的路途崎嶇，上半季表現反覆，一月更有主帥魯賓艾度廉被炒，由卡域克接手充當看守主教練，一切重新開始。然而這名前紅魔中場意外地率隊踢出10勝2和2負的走勢，領軍由第6位到穩居第3，更提早鎖定歐聯席位。卡帥指歐聯資格一度遙不可及，最終成功做到的確高興，但他指這對曼聯來說不是成就，「老實說，我們本身就應該出現在那裡，所以不會為此大肆慶祝。我認為比起歐聯資格，更讓我們引以為傲是我們達成這目標的方式，這才是令我最滿意的地方。」

曼聯仍有機會取得第2名

卡域克續指球隊餘下的目標是以連勝結束賽季：「我們想強勢完成這賽季，所以一切還沒有結束。要把這勢頭從季尾一直延續下去，帶到下賽季。」紅魔目前比踢少2輪的曼城少6分，餘下3場仍有機會升上次席。

曼聯在雙紅會全取3分，鎖定歐聯席位。路透社

曼聯在雙紅會全取3分，鎖定歐聯席位。路透社

卡域克指重返歐聯不應大肆慶祝。路透社

卡域克指重返歐聯不應大肆慶祝。路透社