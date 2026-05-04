世界盃2026‧列強點評｜受惠中北美3強主辦   海地闊別52年再戰世盃

海地能闊別52年後再戰世界盃，明顯受惠於中北美洲3強主辦而騰出的空位，不過球隊猶如法國C隊，半隊並非本土出生，領軍近兩年的教練更從未踏足過海地國土，一支球隊上下都對身份認同存疑，世界盃的吸引力能否成為這支雜牌軍的出戰動力？

比拿加迪(左)是海地攻擊主力。法新社

海地被編入C組。法新社



被編在C組的海地，是今屆世界盃48隊中排名尾2的球隊，僅比排85的新西蘭高兩位。

海地並非首度出戰世界盃，他們曾出戰1974年德國世界盃，分組3戰皆北兼狂失14球出局。海地能出線今屆世界盃決賽周，皆因中北美洲在3強美國、加拿大及墨西哥合辦下，仍有3個直接出線席位加兩個跨洲附加賽席位。

逼搶型不會悶場

海地在外圍賽第3圈C組以3勝2和1負、僅2分力壓洪都拉斯榜首出線。同組其餘對手亦只是哥斯達黎加及尼加拉瓜。

再看同洲份牙買加及蘇里南，在附加賽先後被民主剛果及玻利維亞淘汰，加上海地去年美洲金盃小組包尾，可見其競爭力頗弱。

唯一可取是外圍賽場均成功前場逼搶5.4次為12隊最多，但同時被射中目標37次排第2多，典型有前無後，比賽應該不會悶場。

海地世界盃C組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

14-06 早上9:00 蘇格蘭

20-06 早上8:30 巴西

25-06 早上6:00 摩洛哥

海地焦點球員

比拿加迪

位置：中場

出生日期：27-06-1998

效力球會：狼隊

國際賽上陣/入球：8場/0球

比拿加迪。路透社

威爾遜伊斯多

位置：前鋒

出生日期：27-08-2000

效力球會：新特蘭

國際賽上陣/入球：2場/1球

威爾遜伊斯多。路透社

祖殊卡斯美亞

位置：翼鋒

出生日期：24-09-2001

效力球會：歐塞爾

國際賽上陣/入球：9場/0球

祖殊卡斯美亞。法新社