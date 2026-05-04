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英超｜明奈翻生今季開齋奠勝 「願意追隨卡域克，為他作戰」

足球世界
更新時間：07:28 2026-05-04 HKT
發佈時間：07:28 2026-05-04 HKT

曼聯今晨於「雙紅會」以3：2擊敗利物浦，贏波功臣明奈賽後表示全隊均「願意追隨卡域克，為他作戰」。他又提及自己面對的困局，認為只能埋頭苦幹，換來今天的成果。

明奈於77分鐘射入奠勝球，為曼聯取得3：2的勝局之餘，鎖定來季歐聯席位。明奈今季經歷前帥魯賓艾摩廉的冷落，到卡域克接手後重新獲得重用，早前重獲英格蘭代表隊徵召之餘，更與曼聯續約至2031。

明奈在卡域克治下翻生。美聯社
明奈在卡域克治下翻生。美聯社
明奈今晨為曼聯奠定3：2勝局。美聯社
明奈今晨為曼聯奠定3：2勝局。美聯社
明奈可謂卡域克接手後其中一個最大得益者。美聯社
明奈可謂卡域克接手後其中一個最大得益者。美聯社

談面對困境 「盡量向前看，埋頭苦幹」

身為卡域克上任後最大得益者之一的明奈，賽後接受訪問時表示：「能夠以這樣的方式扭轉局面，球員和主帥都功不可沒。我們只是向前看，仍然需要以強勢完成賽季，我們想不斷贏波、不斷贏波。」他又談及個人面對逆境下翻身：「當然很困難，任何時候上陣機會不多都是如此。我只是盡量向前看，繼續努力訓練，埋頭苦幹，才能換來今天的成果。」

明奈又談及卡域克的影響：「這顯然是非常重要的一環。他給予的信心，不只是對我，而是對所有球員。你會想追隨他、為他拼搏，這就是我們今天展示出來的。」今場的關鍵入球，是明奈今季第一個入球，他表示：「我不常出現在入球的位置，但很高興能在這場如此特別的比賽、如此特別的對決中把握機會。」

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