西甲｜皇家馬德里作客2：0愛斯賓奴 巴塞隆拿下輪國家打吡不敗即封王

皇家馬德里今晨於西甲作客愛斯賓奴，以2：0擊敗對手。榜首的巴塞隆拿必須至少等到下一輪才可以捧起聯賽冠軍寶座，但下一輪正是兩軍合演的「國家打吡」，令巴塞有機會造下西甲歷史。

皇馬作客以2：0擊敗愛斯賓奴。美聯社

雲尼斯奧斯梅開二度。美聯社

比寧咸今場有一記助攻。美聯社

皇馬今晨只要失分，巴塞即可封王，到下周的西甲打吡就要考慮為死敵列陣。「銀河艦隊」今晨擊敗愛斯賓奴，避過這一尷尬場面。皇馬憑雲尼斯奧斯祖利亞梅開二度，全取3分。他先於55分鐘於隊友加西亞撞牆，再巧妙避過敵軍兩名守將起腳，為皇馬打開紀錄。66分鐘再來一次差不多的進攻模式，今次與他撞牆的是比寧咸，後者後腳回傳給雲尼斯奧斯隨即起腳破網。

西甲史未嘗於國家打吡定奪冠軍

最終皇馬鎖定2：0的勝局，賽後以24勝5和5負得77分排在次席，聯賽尚餘4輪下落後巴塞隆拿11分。兩軍將於下輪正面交鋒；西甲97年歷史中從未試過在「國家打吡」中決定當季西甲冠軍誰奪，巴塞只要不敗即可封王。另外，假如巴塞餘下4場全勝，將以100分作結，可追平皇馬2011/12年及巴塞2012/13年創下的積分紀錄，同時以33勝創下西甲單季最多勝場紀錄。