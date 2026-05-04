英超｜兩次失誤被扳平 曼聯3：2險勝利物浦確定來季重返歐聯

曼聯今晨於英超主場迎戰利物浦，下半場兩次失誤導致失球被追平，但憑明奈的入球終以3：2擊敗利物浦。曼聯除了今季雙殺「紅軍」，還確定來季重返歐聯。

半場領先2：0

「紅魔鬼」6分鐘一次角球攻勢，利物浦球員頭槌解圍不遠，在根夏先起右腳省中人反彈到他面前，他隨即再起左腳射彈地波入網。14分鐘，曼聯一次反擊，麥比奧莫直線交予般奴費南迪斯，後者第一時間傳予中路的施斯高，後者被力壓下起腳，他投訴被侵犯。但曼聯繼續攻勢，之後到左路傳中，B費頭槌二傳，利物浦門將費迪活特文摸到皮球後彈中施斯高的身體入網。曼聯領先2：0。

利物浦上半場最具威脅的埋門，來自加普24分鐘在禁區頂起腳僅僅斜出。曼聯之後繼續施壓，27分鐘幾腳搓散利物浦防線，麥比奧莫右路傳中，B費第一時間起腳僅僅斜出。曼聯半場以2：0領先利物浦。

加普為利物浦扳平2：2。美聯社

明奈為曼聯奠勝。美聯社

利物浦下半場表現有起色一度扳平，但最終以2：3落敗。美聯社

迪亞路、拉文斯先後失誤 明奈奠勝

阿密特迪亞路半場入替施斯高，但兩分鐘後他的犯規導致失球；他在中場線附近誤傳，讓利物浦立即反擊，最後蘇保斯拉爾起腳，為利物浦先追一球。之後曼聯再次犯錯，門將辛尼拉文斯於56分鐘接應龍門球後誤傳，利物浦輕鬆由加普近門射入追平2：2。拉文斯於68分鐘擋出雲迪積克的攻門將功補過。到77分鐘，曼聯由梳爾於左路傳中被利物浦球員擋出禁區頂，明奈隨即衝前起腳破網，助曼聯再次領先，並最終以3：2擊敗對手。

曼聯賽後以18勝10和7負得64分續排第3，確定取得來季歐聯資格。利物浦則以17勝7和11負得58分暫列第4位。