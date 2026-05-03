英超｜賽程+得失球佔優 麥臣、列納齊撐阿仙奴捧英超

阿仙奴在周六以3:0大勝富咸後，於英超積分榜領先少打兩場排第二的曼城6分。「兵工廠」傳奇球星麥臣（Paul Merson）及前利物浦中場列納（Jamie Redknapp），不約而同看好阿仙奴能夠成功頂住壓力，贏得自2004年以來的首個英超聯賽冠軍。

麥臣：曼城疲於奔命 壓力巨大

作為阿仙奴的名宿，麥臣認為頻密的賽程將會是曼城爭冠的最大障礙。麥臣解釋：「如果阿仙奴能贏下他們接下來的三場英超比賽，曼城將會非常難踢。從現在到球季結束，曼城將會一直處於追趕者的角色，除非他們能在對陣愛華頓和賓福特的比賽中大勝，從而扭轉得失球的差距，否則他們將會一直追著阿仙奴的尾巴，這會對他們造成巨大的消耗。」麥臣直言若必須要二選一，他會選擇阿仙奴，因為「兵工廠」的賽程相對輕鬆，而曼城則需要作客硬撼愛華頓及般尼茅夫等難纏的對手。

列納：主場對般尼成搶分關鍵

另一位名宿列納，則從「得失球差」的角度，分析了阿仙奴的優勢。他認為，阿仙奴在5月18日主場對陣已降班的般尼，將會是爭標的關鍵一戰。他說：「有一場比賽特別突出，那就是阿仙奴主場對般尼，如果阿仙奴不能在那場比賽中以三、四球大勝，盡量爭取更多得失球，我會感到非常驚訝。這是一個巨大的機會。」

列納大膽預測：「如果最終需要以得失球差來決定冠軍誰屬，我認為阿仙奴的賽程佔有巨大優勢。即使曼城餘下比賽全勝，只要阿仙奴同樣全勝，並在對陣般尼時大刷得失球，我認為他們就能贏得冠軍。」兩位名宿的分析，無疑為「廠迷」打下了一支強心針。