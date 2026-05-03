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英超｜阿迪達首派利維斯史基利踢中場 「表現令人驚嘆」

足球世界
更新時間：07:41 2026-05-03 HKT
發佈時間：07:41 2026-05-03 HKT

阿仙奴今晨以3：0擊敗富咸，賽後領先次席的曼城6分但踢多兩場。領隊阿迪達今晨首次派利維斯史基利踢中場，他賽後盛讚愛將「表現令人驚嘆」。

阿迪達盛讚利維斯史基利的表現。美聯社
阿迪達盛讚利維斯史基利的表現。美聯社
利維斯史基利獲派出任中場。路透社
利維斯史基利獲派出任中場。路透社

66次傳球 成功率97%

今場是利維斯史基利今季第3次英超正選，他今晨鬥富咸獲委以重任，首次擔任中場，66次傳球，有97%成功率。阿迪達對於這名19歲小將的表現相當滿意：「我對他要求很嚴。他去年剛升上一隊時，踢出了精彩的賽季，其後經歷了一些困難時刻，但他始終保持謙虛、專注，並與我們的要求保持一致。我知道他已經準備好了，他每天在訓練中都有所表現。今天他把握機會，表現令人驚嘆。」

小列納則於《天空體育》提及利維斯史基利的表現：「他去年是眾人談論的焦點，但今年卻要長時間坐在後備席上。我相信他有時一定在想：『給我一個機會吧。』現在他需要以中場球員的身份找到自己的方式，他今天的表現非常出色。我們都清楚他的質素，但有時你只是需要一個小小的機會。」

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