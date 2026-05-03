西甲｜巴塞隆拿作客2：1奧沙辛拿 離衛冕只差兩分

巴塞隆拿距離衛冕西甲冠軍只差兩分。這支西甲班霸今晨作客奧沙辛拿，以2：1擊敗對手，只要次席的皇家馬德里今晚深夜失分，巴塞即可成為今季西甲冠軍。

費倫托利斯為巴塞射成2：0。美聯社

羅拔利雲度夫斯基助巴塞打開紀錄。美聯社

巴塞距離西甲冠軍只差兩分。美聯社

客軍今晨陷入苦戰，主隊奧沙辛拿的攻勢極有威脅，於36分鐘先有安迪布迪美亞單刀射中柱，38分鐘他於禁區頂的遠射又被巴塞門將祖安加西亞落地快托走，69分鐘魯賓加西亞的遠射再次被加西亞救到。

巴塞到81分鐘才打破僵局，拉舒福特右路傳中，羅拔利雲度夫斯基接應頭槌破網。5分鐘後，費倫托利斯接應費明盧比斯的直線單刀破網，為巴塞射成2：0。奧沙辛拿於89分鐘憑魯爾加西亞頭槌扳回一城，但為時已晚。

巴塞西甲10連勝

巴塞最終以2：1擊敗奧沙辛拿，取得西甲10連勝，賽後以29勝1和4負得88分，以14分領放次席的皇馬但踢多場。皇馬今晚深夜作客愛斯賓奴只要失分，巴塞即可衛冕西甲冠軍。