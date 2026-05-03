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英冠｜葉士域治來季重返英超 域斯咸失附加賽席位

足球世界
更新時間：06:35 2026-05-03 HKT
發佈時間：06:35 2026-05-03 HKT

英冠昨晚煞科，葉士域治主場以3：0擊敗昆士柏流浪，取得聯賽亞軍，來季重返英超。至於備受關注的域斯咸，則主場以2：2賽和米杜士堡以第7位衝線，無緣附加賽席位。

域斯咸以2：2賽和米杜士堡。美聯社
域斯咸以2：2賽和米杜士堡。美聯社
域斯咸失去升班英超的附加賽席位。美聯社
域斯咸失去升班英超的附加賽席位。美聯社
葉士域治來季重返英超。美聯社
葉士域治來季重返英超。美聯社

葉士域治2024/25球季在英超征戰，但最終以4勝10和24負得22分，第19位完成降班英冠。他們事隔一季將重返英超，今晨於英冠煞科戰憑佐治靴斯、菲路真尼和麥亞堤爾各建一功，主場以3：0擊敗QPR。葉士域治賽後以23勝15和8負得84分，獲得聯賽亞軍。葉士域治來季將與高雲地利，攜手升班英超。

侯城後來居上取最後一席

至於最後一個升班席位，將由排第3至6位的米禾爾、修咸頓、米杜士堡和侯城，透過附加賽爭逐。米禾爾主場以2：0擊敗牛津聯獲得聯賽季軍；修咸頓則作客以3：1力挫普雷斯頓，以第4名衝線。米杜士堡則以2：2賽和域斯咸，取得第5名。和波失分的域斯咸，更因侯城在最後一場以2：1擊敗諾域治，被侯城以兩分反壓，跌落第7位。侯城取得最後一個附加賽席位，至於域斯咸則失去附加賽資格，無緣連續4季升班。

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