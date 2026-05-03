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英超｜韋斯咸4次中楣中柱0：3不敵賓福特 熱刺護級現生機

足球世界
更新時間：06:04 2026-05-03 HKT
發佈時間：06:04 2026-05-03 HKT

韋斯咸今晨於英超作客賓福特，4次中楣中柱下以0：3不敵對手。韋斯咸賽後續排第17位，以兩分繼續領先熱刺但踢多場；熱刺只要今晚深夜作客阿士東維拉全取3分，即可反壓對手升上護級安全區。

賓福特於15分鐘開紀錄，米高卡約迪接應左路傳中起腳中柱，他之後衝前補中逼得韋斯咸守將馬夫洛柏路斯擺烏龍。21分鐘馬夫洛柏路斯有機會將功補過，他接應罰球頭槌頂入，但VAR翻看後判他越位在先，入球無效。賓福特半場領先1：0。

 

韋斯咸護級受挫。美聯社
韋斯咸護級受挫。美聯社
馬夫洛柏路斯擺烏龍。美聯社
馬夫洛柏路斯擺烏龍。美聯社
伊戈泰亞高射入12碼。美聯社
伊戈泰亞高射入12碼。美聯社

韋斯咸下半場再失兩球，先是54分鐘輸12碼；賓福特由伊戈泰亞高操刀中鵠。82分鐘，賓福特有丹斯加特射成3：0。其實韋斯咸今場不乏破門機會，但卡斯迪蘭奴斯先於17分鐘射門中柱，29分鐘接應右路角球頭槌再次中柱。77分鐘森馬維連扭兩關再起腳中楣，蘇錫克的補中則中柱。「鎚仔幫」4次中楣中柱本英超今季紀錄，但這個不幸紀錄令他們未能破蛋，最終以0：3落敗。

熱刺若挫維拉則升安全區

韋斯咸賽後以9勝9和17負得36分排第17位，領先第18位、降班區的熱刺兩分，但踢多場。熱刺今晚深夜只要擊敗阿士東維拉，便能夠反壓韋斯咸升上安全區。

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