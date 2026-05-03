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英超｜阿仙奴3：0富咸 領先曼城6分但踢多兩場

足球世界
更新時間：05:35 2026-05-03 HKT
發佈時間：05:35 2026-05-03 HKT

阿仙奴今晨在英超主場迎戰富咸，憑約基利斯梅開二度以及布卡約沙卡的入球，以3：0擊敗對手。「兵工廠」在得失球競爭中大大提升，暫時以6分領先次席的曼城但踢多兩場。

阿仙奴賽後領先曼城6分。美聯社
阿仙奴賽後領先曼城6分。美聯社
沙卡為阿仙奴射成2：0。美聯社
沙卡為阿仙奴射成2：0。美聯社
約基利斯梅開二度。美聯社
約基利斯梅開二度。美聯社

阿仙奴帶著周中作客馬體會歐聯4強首回合，以1：1賽和對手疲態迎戰，但沙卡的加入激活了球隊的進攻表現；今場是他自聯賽盃決賽後首次正選上陣。這名英格蘭翼鋒在9分鐘，於右路巧妙擺脫魯爾占美尼斯後落底線傳出急勁地波，助攻約基利斯近門破網開紀錄。40分鐘，沙卡接應約基利斯的回傳，射近柱收死富咸門將賓特尼奴，助阿仙奴領先至2：0。

約基利斯兩入球一助攻

上半場補時4分鐘，約基利斯再接應李安度杜沙特的左路傳中，為阿仙奴半場頂成3：0；他個人今場貢敵兩入球一助攻。兵工廠在周中將出戰歐聯4強次回合，阿迪達半場收起沙卡予以休息。

得失球差領先4球

阿仙奴下半場繼續製造機會，但約基利斯於56分鐘的單刀被尼奴封住，卡拉費奧利於81分鐘接應右路角球又頂中楣。但這無礙阿仙奴全取3分，並在爭標關鍵的得失球差有所提升；他們賽後以23勝7和5負得76分排榜首，領先次席的曼城6分但踢多兩場。阿仙奴得球67失球26，球差為41球；曼城則得球66失球29，球差為37球。

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