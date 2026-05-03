世界盃2026‧列強點評│摩洛哥星將勇銳再有新星湧現 世盃有力再創驚喜

摩洛哥在上屆世界盃驚喜取得第4名後，陣中多位星將一帆風順，夏基美和馬沙拉奧等於豪門球會已成為主力。而該國的青年梯隊之後在各項大賽又接連取得好成績，為摩洛哥大軍提供源源不絕的新血。這支北非球隊整體實力比4年前更上一層樓，今屆有力再創佳績。

去屆世盃奪殿軍貨真價實

上屆卡塔爾世界盃摩洛哥以黑馬姿態勇奪殿軍，在有「非洲哥迪奧拿」之稱的列格古領軍下，16強及8強接連淘汰西班牙及葡萄牙，過程貨真價實。當年多位骨幹成員，在過去4年間一帆風順，右閘兼隊長夏基美是巴黎聖日耳門必然主力；馬沙拉奧亦在曼聯持續有好表現。而23年才轉籍加入摩洛哥的巴謙戴亞斯，近3年在皇家馬德里已搶得正選席位，與夏基美和馬沙拉奧一起撐起摩洛哥。

梯隊同出彩供應優質新星

而摩洛哥受惠於多支梯隊在不同國際大賽取得佳績，有多位新星加入令實力更強。去年U20代表隊贏得世青盃，當中有3位成員在3月份的國際賽期中升級上國家隊，分別是右翼基森美耶辛尼及前鋒耶辛薩比利。此外，該國亦在2024巴黎奧運奪得男足銅牌，多位成員包括艾利斯賓沙希、艾簡奴斯和達加連尼等，現時亦已成為大國腳常規人選。摩洛哥比起4年前人腳更平均，有力於C組與巴西競逐小組冠軍，亦有望在淘汰賽交出驚喜表現。

摩洛哥世界盃C組賽程

日期 開賽時間(香港時間) 對手

14-06 早上6:00 巴西

20-06 早上6:00 蘇格蘭

25-06 早上6:00 海地

摩洛哥焦點球員

夏基美

位置：後衛

出生日期：04-11-1998

效力球會：巴黎聖日耳門

國際賽上陣/入球：84場/11球

摩洛哥右閘夏基美。路透社

馬沙拉奧

位置：後衛

出生日期：04-11-1997

效力球會：曼聯

國際賽上陣/入球：38場/2球

摩洛哥守將馬沙拉奧。路透社

巴謙戴亞斯

位置：中場

出生日期：03-08-1999

效力球會：皇家馬德里

國際賽上陣/入球：24場/13球

摩洛哥鋒將巴謙戴亞斯。法新社