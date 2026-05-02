英超│阿仙奴今晚對富咸 一數據非常有利 阿迪達：贏波非常接近奪冠

阿仙奴今晚英超主場對富咸，由於次席曼城到周一才出賽，如果他們全取3分，就會將榜首優勢增至6分，令藍月壓力大增。該隊主教練阿迪達豪言，如果今場贏波，就會非常接近奪冠，所以全隊都會全力以赴。而槍手是英超歷史上，在5月取得最多分數的球隊，令他們信心更大。(Now621、611台周日凌晨0:30直播)

阿迪達指再贏一場就接近奪冠

目前阿仙奴以73分排榜首，領先踢少一輪的曼城3分，兩隊的失分數字相同。而藍月到周一才作客愛華頓，阿仙奴就在今晚鬥富咸，如果順利贏波，就將分差擴大至6分，尚餘3輪下令曼城面對沉重壓力。阿迪達亦指今場取勝後，就接近奪冠：「上場對紐卡素前，還有5輪要踢，那是倒數5輪的第1場。現在是第2場，如果今場贏了，就真的離冠軍非常非常近了，這就是我們前進的動力。」

槍手是5月份英超取得最多分球隊

剛完成的4月份，是阿仙奴一直以來最不擅長應付的月份，踏入5月就截然不同。槍手歷來於5月踢了101場英超，合共取得198分，是英超歷史上於5月取得最多分數的球，比179分的曼聯足足多21分，而曼城過去於5月踢了83場，收錄157分。如果槍手延續過往於5月的佳績，有望時隔22年再奪英超冠軍。