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港超聯爭標組｜堅sir談爭「最佳教練」指已做好本份 帕特華維迪傷癒轟2球：準備好為冠軍而戰

足球世界
更新時間：18:38 2026-05-02 HKT
發佈時間：18:38 2026-05-02 HKT

港超聯爭標組周六大埔以3:0擊敗傑志，「綠戰士」主帥李志堅（堅sir）表示對球隊表現感滿意，而對於「最佳教練」的爭奪，堅sir則表示已做好自己本份，而傷癒復出的帕特華維迪則表示很高興復出即為球隊入波，並指已做好準備為球隊爭冠。

卡迪朗（左）和堅sir（右）今日先禮後兵。攝影：魏國謙
卡迪朗（左）和堅sir（右）今日先禮後兵。攝影：魏國謙
堅sir指已做好本份，成績亦有交代。攝影：魏國謙
堅sir指已做好本份，成績亦有交代。攝影：魏國謙

2大「最佳教練」候選人對壘 堅sir指已做好本份

堅sir賽後受訪表示對球隊表現亦感滿意，目前他在「最佳教練」的公眾投票上與傑志主帥齊入前三，被問到今場勝仗是否有助他拉票時，他則表示：「呢啲嘢（幫到拉票）我都唔知啦，真係好個人喜好嘅啫，當然你問我，我諗我已經做好咗我本份，好似等同於球員落到場就要跑，都希望大家可以明白咩叫做「最佳教練」。」而大埔今年亦有多位球員在獎項上領先，被問到對此的感受時堅sir表示：「其實都開心，因為佢哋都辛苦咗成季，尤其是今年我哋真係出盡全力去打亞冠2。」他亦補充表示：「亞冠盃我覺得我哋係交代咗啦，盃賽其實有一個盃賽贏咗冠軍，足總盃而家我哋四強，有機會爭個決賽。聯賽亦都正爭取更高排名，成績上已經算有交代，球隊上下亦盡全力顯示一支職業球隊應該要做嘅嘢。」

帕特華維迪相隔近2個月復出即建2功。攝影：魏國謙
帕特華維迪相隔近2個月復出即建2功。攝影：魏國謙
帕特華維迪賽後獲評本場最佳球員。攝影：魏國謙
帕特華維迪賽後獲評本場最佳球員。攝影：魏國謙

帕特華維迪相隔近2個月復出即建功

帕特華維迪自2月7日高級組銀牌對高力北區後便因傷缺席，相隔近2個月後今場終於復出，並梅開二度助大埔大勝傑志，對此他表示：「我感到非常興奮，因為我為此訓練了很多，我在這段時期受了很多苦。要100%恢復狀態並不容易，尤其是在對陣像傑志這樣的強隊時。但正如我所說，我已經準備好為冠軍而戰。」而提到好場即將對上近期狀態大勇的東方時，他則表示對手非常難到付，因此球隊亦會做好準備應對。

 

記者/攝影:魏國謙

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