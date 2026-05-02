港超聯爭取標組｜帕特華維迪復出即梅開二度 大埔3:0大勝傑志收5連勝

港超聯爭標組大埔周六在大埔運動場對傑志，今戰大埔迎來添姆高夫斯基和帕特華維迪復出，立即見成效，帕特華維迪上半場即梅開二度，最後加上費蘭度一球精妙角球破網，助大埔3:0大勝傑志。

大埔開波僅3分鐘就有伊高沙托尼傳中，帕特華維迪禁區頂接應起腳破網為球隊先開記錄，僅過10分鐘再有帕特維迪建功，接應費蘭度邊路傳中身頂入，梅開二度助大埔半場領先2:0。

易邊後「藍鳥」開始增加攻勢，53分鐘就先有林柏燃右路傳中祖連奴頭鎚接應，但從網邊擦過偏出，67分鐘反而大埔再開記錄，有費蘭度罰球右路起腳，在無其他人接觸下直接破網，助大埔3:0擴大優勢，在臨完場前79分鐘傑志有重大機會，阿祖安接應鄭展龍頂中，可惜門前射偏未能助藍鳥開記錄，最終大埔亦擊敗傑志收5連勝。

記者/攝影:魏國謙