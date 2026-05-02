Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港超聯爭取標組｜帕特華維迪復出即梅開二度 大埔3:0大勝傑志收5連勝

足球世界
更新時間：17:46 2026-05-02 HKT
發佈時間：17:46 2026-05-02 HKT

港超聯爭標組大埔周六在大埔運動場對傑志，今戰大埔迎來添姆高夫斯基和帕特華維迪復出，立即見成效，帕特華維迪上半場即梅開二度，最後加上費蘭度一球精妙角球破網，助大埔3:0大勝傑志。

大埔開波僅3分鐘就有伊高沙托尼傳中，帕特華維迪禁區頂接應起腳破網為球隊先開記錄，僅過10分鐘再有帕特維迪建功，接應費蘭度邊路傳中身頂入，梅開二度助大埔半場領先2:0。

易邊後「藍鳥」開始增加攻勢，53分鐘就先有林柏燃右路傳中祖連奴頭鎚接應，但從網邊擦過偏出，67分鐘反而大埔再開記錄，有費蘭度罰球右路起腳，在無其他人接觸下直接破網，助大埔3:0擴大優勢，在臨完場前79分鐘傑志有重大機會，阿祖安接應鄭展龍頂中，可惜門前射偏未能助藍鳥開記錄，最終大埔亦擊敗傑志收5連勝。

 

記者/攝影:魏國謙

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
01:30
六合彩2.28億金多寶｜豪客大手筆買1萬元電腦飛 100張共1000注 網民反建議咁樣買仲好｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
9小時前
六合彩2.28億元金多寶將於今晚（5月2日）攪珠。
01:30
六合彩2.28億金多寶｜今晚攪珠 AI四大心法預測 統計排列逆向心理助揀選投注組合！
社會
6小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
2026-05-01 14:42 HKT
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
01:17
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
影視圈
20小時前
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
「最強小三」五索贈「大婆」18字極盡挑釁 騷馬清鏗甜蜜互動贈興 首認隆胸：點睇都唔似真
影視圈
8小時前
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
落雨唔擺遮架唔擺地下 生活智慧王教天才級掛傘秘技 一支筆搞掂晒震驚網民｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-01 13:30 HKT
01:16
何文田縱火｜單位現多個火頭 26歲死者曾與家人爭用書房嘈交
突發
19小時前
宏福苑執拾︱妻子臨危救5命卻葬身火海 葉先生重返家園向妻子道別
宏福苑執拾︱妻子臨危救5命卻葬身火海 葉先生重返家園向妻子道別
突發
3小時前